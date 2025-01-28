Baza: врачи заявили, что оба мениска гимнастки Крамаренко были повреждены

Врачи, делавшие операцию российской гимнастке Лалы Крамаренко, заявили, что оба мениска спортсменки были повреждены, сообщает Baza.

Ранее тренер сборной России Ирина Винер заявила, что врачи во время операции удалили Крамаренко здоровый мениск. По словам источника, перед операцией гимнастке проводилась артроскопия, во время которой и был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога.

Как сообщили Baza хирурги, делавшие операцию, во время артроскопии был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога. Реабилитация Крамаренко шла планово, однако Винер была недовольна ее темпами.

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Лала Крамаренко — 20-летняя чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях по художественной гимнастике. Кроме того, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров. В 2024 году на чемпионате России спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. В июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.