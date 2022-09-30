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Художественная гимнастика

Сегодня, 20:08

Всероссийская федерация художественной гимнастики объявила о введении новых дисциплин

Иван Шитик
Корреспондент

Всероссийская федерация художественной гимнастики введет новые дисциплины, сообщает официальный сайт организации.

«Всероссийская федерация художественной гимнастики рассматривает проект внедрения новых дисциплин в художественной гимнастике: гимнастические дуэты и гимнастические трио. Запланированы разработка соответствующих правил и проведение соревнований.

Составлять дуэты и трио можно как из действующих, так и из завершивших карьеру спортсменок сборной», — говорится в заявлении ВФХГ.

Источник: http://vfrg.ru/about/news/Ovvedeniinovykhdistsiplinvkhudozhestvennoygimnastike/
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