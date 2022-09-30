Всероссийская федерация художественной гимнастики объявила о введении новых дисциплин

Сегодня, 20:08
Всероссийская федерация художественной гимнастики введет новые дисциплины, сообщает официальный сайт организации.
«Всероссийская федерация художественной гимнастики рассматривает проект внедрения новых дисциплин в художественной гимнастике: гимнастические дуэты и гимнастические трио. Запланированы разработка соответствующих правил и проведение соревнований.
Составлять дуэты и трио можно как из действующих, так и из завершивших карьеру спортсменок сборной», — говорится в заявлении ВФХГ.