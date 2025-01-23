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Художественная гимнастика

Сегодня, 11:15

Зарипова приступила к работе с китайскими гимнастками

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Амина Зарипова начала работу со сборной Китая по художественной гимнастике.

«Амина Зарипова работает со сборной Китая с конца прошлого года. Она тренирует спортсменок, выступающих с индивидуальными программами», — об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Ирина Винер.

В копилке 48-летней Зариповой пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали с чемпионатов мира. После ухода из спорта в 1998 году она стала тренером. В сборной России Зарипова была вторым тренером Маргариты Мамун, которая в 2016 году завоевала олимпийское золото.

Источник: ТАСС
Амина Зарипова
Художественная гимнастика
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