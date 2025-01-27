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Художественная гимнастика

Сегодня, 17:21

Журова посоветовала Крамаренко подать в суд на врача, допустившего ошибку

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что у гимнастки Лалы Крамаренко есть все основания обратиться в суд из-за врача, который удалил у нее здоровый мениск.

О неудачной операции спортсменки заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Лала Крамаренко. «Я бы таких врачей лишала диплома». Гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

«Для меня это очень удивительная новость. Впервые слышу, чтобы врач удалил здоровую часть мениска, чтобы у спортсмена такого уровня возникла подобная проблема, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. — Вопрос, где Крамаренко делала эту операцию, у какого врача? В России много специалистов с золотыми руками, которые специализируются исключительно на подобных операциях. И странно рисковать здоровьем талантливой девочки сборной России и делать операцию у кого-то непроверенного. Врач высокой квалификации просто не может допустить такую ошибку.

Эта ошибка врача — точно предмет для судебного разбирательства. Крамаренко стоит подать судебный иск. Она теряет здоровье из-за этой ошибки, теряет финансовую прибыль, так как не выступает в соревнованиях, есть упущенные возможности в карьере. Нужно провести расследование по этому поводу.

После удаления мениска спортсмены возвращаются, современная медицина позволяет это. У Крамаренко не должно быть проблем с возвращением. Главное теперь сделать нормальную операцию на больной части мениска и исправить ошибку, которую наделал предыдущий врач».

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике.

Источник: vseprosport.ru
Лала Крамаренко
Светлана Журова
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