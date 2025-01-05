Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 10:30

Во Владимире разгорелся скандал с избиением гимнасток в спортшколе. С ним разбирается следственный комитет

Глава СК поручил возбудить уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками во Владимире
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Спорстменка во время тренировки по художественной гимнастике
Один из педагогов обвиняется в избиениях учеников в спортивной школе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Один из педагогов СШОР №5 обвиняется в оскорблениях и избиениях учеников.

Адвокат Владислав Луньков опубликовал шокирующую информации о поведении педагога спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира. Мать воспитанницы этого учебного заведения Мария Рыжова рассказала в соцсетях о том, что ее дочь во время занятий художественной гимнастикой регулярно нецензурно оскорбляют и избивают. В качестве доказательств приведена аудиозапись, на которой женский голос допускает неприемлемые комментарии в отношении несовершеннолетних спортсменов. Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе местного СК Артему Кулакову провести проверку этих фактов и возбудить уголовное дело, если нарушения подтвердятся.

Провезла лицом по полу

«9 декабря дочь пришла с тренировки домой с разбитыми губами и поврежденным лицом, — рассказала Мария Рыжова на видео в соцсетях. — Травмы были объяснены тем, что накануне разучивался новый элемент, и девочка упала. Но у меня на телефоне установлен родительский контроль, и мы стали прослушивать запись тренировки. Педагог сильно ругалась, и мы начали снова расспрашивать ребенка. И она призналась, что тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу, а затем толкнула в стену, и она ударилась виском».

Сияна и&nbsp;Мариана Василевы наказаны за&nbsp;жестокое обращение со&nbsp;спортсменами. «Била гимнастку телефоном». Новый скандал из-за жестокого обращения со спортсменками

В соцсетях приводится запись монолога тренера, однако «СЭ» не может опубликовать его расшифровку из-за юридических ограничений. Печатных слов там мало, и можно лишь констатировать, что подобную тираду невозможно оправдать благими намерениями и педагогическими приемами. В таких выражениях приличный человек не может общаться ни с кем, даже с родственниками в кругу своей семьи, а тем более — с детьми, которых ему доверили для обучения. То есть, если подлинность записи подтвердится, речь идет как минимум о травле и оскорблениях со стороны тренера в отношении несовершеннолетних.

В ролике адвоката Лунькова приводится имя тренера, однако мы воздержимся от его публикации, поскольку других доказательств, кроме слов родительницы и рассказа девочки, пока нет. Сам ребенок на видео подтвердил, что во время изучения нового элемента ей заломили руку, провезли по полу губами и толкнули в стену. Было показано фото окровавленного рта девочки и синяка около виска. «Тренер ведет себя так довольно часто, — утверждает девочка. — Бьет редко, но орет постоянно. Других детей тоже иногда бьют — например, по ляжкам и по рукам, обручем по лицу, по телу скакалкой, но дети не рассказывают об этом родителям».

Спорстменка во время тренировки по художественной гимнастике
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молчание администрации спортшколы

По словам Марии Рыжовой, информация об избиениях и оскорблениях ребенка была донесена до руководства спортшколы, однако никакой реакции не последовало. Директор Дмитрий Юрин обещал просмотреть камеры видеонаблюдения и принять меры, однако родители потерпевшей до сих пор не знают о результатах расследования. В итоге они были вынуждены вынести скандал на публику, обратиться в Следственный комитет и к уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. При этом мат потерпевшей говорит, что ранее никаких подозрений относительно избиений ребенка у нее не возникало — травмы на лице появились у девочки впервые. Однако адвокат Луньков уверяет, что это не единственный случай — известно и о других пострадавших девочках.

Российские гимнастки выступают на&nbsp;Играх БРИКС. Свой путь. В тупик. Зачем России собственные правила в художественной гимнастике?

Инцидент в спортшколе — не первый скандал вокруг поведения педагогов во Владимире. В начале прошлого года в сети распространилось видео с избиением учителем английского языка семиклассника — якобы за то, что тот нарушал дисциплину на уроке. В результате учитель был уволен и в его отношении заведено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». Учитель, избивший ребенка, имел неплохую репутацию в профессиональной среде и характеризовался родительским и педагогическом сообществом с положительной стороны. Многие пользователи, комментировавшие случившееся в соцсетях, отмечали, что у педагогов сейчас нет доступных мер воздействия на учеников, которые срывают уроки.

В спортивной и художественной гимнастике в последние годы постоянно полыхают скандалы, связанные с жестоким обращением тренеров со спортсменами. На протяжении десятилетий оскорбления, физическое насилие и моральное давление на учеников считались чуть ли единственным способом достижения высоких результатов в этих видах спорта. Однако после серии шокирующих признаний спортсменов высокого уровня (в основном в западных странах) спортивные власти начали уделять этому вопросу серьезное внимание. Ряд известных специалистов лишились работы, получили дисквалификации и даже были осуждены за жесткое отношение и буллинг в отношении воспитанников. Адекватной реакции после случая во Владимире ждут и от руководства Минспорта РФ, а также от объединенной федерации гимнастики России.

3
Художественная гимнастика
Читайте также
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Стало известно о начале конфискации имущества экс-губернатора Пензенской области
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
В Ирландии назвали опозорившимися ракеты ATACMS в конфликте на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя