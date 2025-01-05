Во Владимире разгорелся скандал с избиением гимнасток в спортшколе. С ним разбирается следственный комитет

Один из педагогов СШОР №5 обвиняется в оскорблениях и избиениях учеников.

Адвокат Владислав Луньков опубликовал шокирующую информации о поведении педагога спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира. Мать воспитанницы этого учебного заведения Мария Рыжова рассказала в соцсетях о том, что ее дочь во время занятий художественной гимнастикой регулярно нецензурно оскорбляют и избивают. В качестве доказательств приведена аудиозапись, на которой женский голос допускает неприемлемые комментарии в отношении несовершеннолетних спортсменов. Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе местного СК Артему Кулакову провести проверку этих фактов и возбудить уголовное дело, если нарушения подтвердятся.

Провезла лицом по полу

«9 декабря дочь пришла с тренировки домой с разбитыми губами и поврежденным лицом, — рассказала Мария Рыжова на видео в соцсетях. — Травмы были объяснены тем, что накануне разучивался новый элемент, и девочка упала. Но у меня на телефоне установлен родительский контроль, и мы стали прослушивать запись тренировки. Педагог сильно ругалась, и мы начали снова расспрашивать ребенка. И она призналась, что тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу, а затем толкнула в стену, и она ударилась виском».

В соцсетях приводится запись монолога тренера, однако «СЭ» не может опубликовать его расшифровку из-за юридических ограничений. Печатных слов там мало, и можно лишь констатировать, что подобную тираду невозможно оправдать благими намерениями и педагогическими приемами. В таких выражениях приличный человек не может общаться ни с кем, даже с родственниками в кругу своей семьи, а тем более — с детьми, которых ему доверили для обучения. То есть, если подлинность записи подтвердится, речь идет как минимум о травле и оскорблениях со стороны тренера в отношении несовершеннолетних.

В ролике адвоката Лунькова приводится имя тренера, однако мы воздержимся от его публикации, поскольку других доказательств, кроме слов родительницы и рассказа девочки, пока нет. Сам ребенок на видео подтвердил, что во время изучения нового элемента ей заломили руку, провезли по полу губами и толкнули в стену. Было показано фото окровавленного рта девочки и синяка около виска. «Тренер ведет себя так довольно часто, — утверждает девочка. — Бьет редко, но орет постоянно. Других детей тоже иногда бьют — например, по ляжкам и по рукам, обручем по лицу, по телу скакалкой, но дети не рассказывают об этом родителям».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молчание администрации спортшколы

По словам Марии Рыжовой, информация об избиениях и оскорблениях ребенка была донесена до руководства спортшколы, однако никакой реакции не последовало. Директор Дмитрий Юрин обещал просмотреть камеры видеонаблюдения и принять меры, однако родители потерпевшей до сих пор не знают о результатах расследования. В итоге они были вынуждены вынести скандал на публику, обратиться в Следственный комитет и к уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. При этом мат потерпевшей говорит, что ранее никаких подозрений относительно избиений ребенка у нее не возникало — травмы на лице появились у девочки впервые. Однако адвокат Луньков уверяет, что это не единственный случай — известно и о других пострадавших девочках.

Инцидент в спортшколе — не первый скандал вокруг поведения педагогов во Владимире. В начале прошлого года в сети распространилось видео с избиением учителем английского языка семиклассника — якобы за то, что тот нарушал дисциплину на уроке. В результате учитель был уволен и в его отношении заведено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». Учитель, избивший ребенка, имел неплохую репутацию в профессиональной среде и характеризовался родительским и педагогическом сообществом с положительной стороны. Многие пользователи, комментировавшие случившееся в соцсетях, отмечали, что у педагогов сейчас нет доступных мер воздействия на учеников, которые срывают уроки.

В спортивной и художественной гимнастике в последние годы постоянно полыхают скандалы, связанные с жестоким обращением тренеров со спортсменами. На протяжении десятилетий оскорбления, физическое насилие и моральное давление на учеников считались чуть ли единственным способом достижения высоких результатов в этих видах спорта. Однако после серии шокирующих признаний спортсменов высокого уровня (в основном в западных странах) спортивные власти начали уделять этому вопросу серьезное внимание. Ряд известных специалистов лишились работы, получили дисквалификации и даже были осуждены за жесткое отношение и буллинг в отношении воспитанников. Адекватной реакции после случая во Владимире ждут и от руководства Минспорта РФ, а также от объединенной федерации гимнастики России.