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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 14:15

Немцы оправдываются за крымские фото олимпийской чемпионки. Для них Варфоломеев — спортсменка года

Немецкая федерация прокомментировала выступление Варфоломеев в Крыму
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гимнастка Дарья Варфоломеев
Дарья Варфоломеев.
Фото AFP
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В Германии не считают обоснованными обвинения Украины в адрес звезды художественной гимнастики.

Большие победы не только привлекают болельщиков, но и активизируют хейтеров. Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев принесла Германии золото в личном многоборье на Олимпиаде в Париже, и ее соцсети тут же начали изучать под микроскопом. И нашли в аккаунте спортсменки старые фотографии из Крыма, посчитав это достаточным поводом, чтобы направить на девушку свой гнев в комментариях. В Германии реакция на травлю появилась только спустя три недели после резких выступлений проукраинских активистов.

Ей было всего 14

Снимки, которые привлекли особое внимание «доброжелателей», были сделаны в 2021 году на соревнованиях в Алуште. Тогда Дарья уже выступала за Германию. На фото запечатлены упражнения гимнастки с обручем. Примечательным оказался не только геотег, но задний фон снимков. За спиной гимнастки на стене есть изображение одной из главных достопримечательностей Крыма — Ласточкина гнезда, а также фотография с пьедестала личного многоборья Олимпиады в Рио. На ней с медалями стоят россиянки Маргарита Мамун и Дарья Кудрявцева, а бронзовую награду держит в руках украинка Анна Резетдинова.

Фото Соцсети

Несмотря на то что выступлению, как и посту Варфоломеев, три года, большая часть комментариев написана в этом месяце. Почти все они негативные и на украинском языке. И вот только сейчас Федерация художественной гимнастики Германии решила дать ответ на эти заявления. Он получился довольно коротким: «Дарье было всего 14 лет. Нельзя винить ее лично из-за ее возраста. Участие немецкого атлета в этом соревновании должно рассматриваться критически», — сообщили в организации.

Причем это не единственная крымская претензия к гимнастке. Больше возмущения украинской стороны вызвала фотография, сделанная в декабре 2023 года. На ней Дарья стоит на диване и показывает пальцами на новогодние подарки. Обычный предпраздничный пост. Тем не менее кто-то смог вглядеться в изображение карты мира на стене. Этот кто-то также успел сделать скрин и опубликовать его в интернете.

Дарья Варфоломеев. Золото гимнастки с российскими корнями разозлило Украину. Спортсменке припомнили выступления в Крыму

«В Сети нашлись скрины с аккаунта гимнастки, на которой на стене ее дома висит карта, где четыре области и Крым обозначены как территория России. Сейчас эти фото удалены с ее страницы», — написал один украинский сайт, опубликовав снимок.

В комментариях продолжался хейт даже после того, как Дарья удалила фото с картой. Люди стали писать свои угрозы в соседних постах. Популярными стали комментарии, в которых пользователи требовали отобрать у Варфоломеев золотую медаль Олимпиады.

Гимнастка Дарья Варфоломеев
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортсменка года

Дарья родилась в Барнауле, но в 2018-м переехала в Германию, когда ей было 12 лет. У гимнастки немецкие корни по линии мамы. В новой стране она попала к бывшей белорусской гимнастке и тренеру, серебряному призеру Олимпиады-2000 Юлии Раскиной. Поэтому тренировочный процесс у них проходит в основном на русском языке. Вопрос, продуктом какой школы является Дарья, остается спорным. Сама гимнастка отдает заслуги обеим: «50 на 50. А основную часть подготовки к выступлению на высоком уровне я провела в Германии».

Серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина в разговоре с «СЭ» заявила, что ключевую роль сыграла тренер чемпионки: «Конечно, Даша сделала первые шаги в России, но ее становление прошло под руководством Раскиной. Я не умаляю достоинств Юлии и преклоняюсь перед ее мастерством. Даша стала такой именно у Юлии. Она совершила феноменальный скачок за последние два года. А ей всего 17 лет! Нет слов от ее формы и технического исполнения. Это невероятно!»

Дарья Варфоломеев. «Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

В Германии за эти пять лет Варфоломеев стала родной для местных болельщиков. Ведь помимо золота на Олимпиаде в Париже Дарья принесла стране еще множество наград. С чемпионата мира в Валенсии она привезла пять золотых медалей, в том числе и завоеванную в многоборье, побив ряд рекордов Германии в художественной гимнастике. Осенью 2023 года Варфоломеев стала лауреатом премии имени Петра Нуровского. Ее признали лучшей молодой спортсменкой Европы. Эту награду Дарья разделила с турецким пловцом Кузеем Тунчелли.

В августе же 2024-го экс-россиянка названа лучшей немецкой спортсменкой года по версии авторитетного издания Bild. Это при том, что на Играх в Париже Германия завоевала 12 золотых наград, а уроженка Баварии Джессика фон Бредов-Верндль дважды стояла на высшей ступени пьедестала в конном спорте, победив в личной и командной выездке. Но, видимо, Дарья из Барнаула полюбилась и запомнилась немцам больше других.

Художественная гимнастика
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