Гимнастка из Барнаула забирает все золото чемпионата мира. Но медали уходят Германии

Дарья Варфоломеева — главная героиня соревнований в Валенсии.

В испанской Валенсии в эти дни проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Соревнования являются квалификационными на Олимпиаду в Париж. Путевки получат 14 спортсменок с самым высоким результатом в квалификации личного многоборья (не больше двух от НОК) и пять команд по результатам групповых соревнований.

На чемпионате мира нет российской сборной. В июле Международная федерация гимнастики допустила наших и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Атлет, желающий получить этот статус, должен подать в FIG заявку в соответствии со специальными правилами. Однако даже если этот статус оформили бы сейчас, выступать на соревнованиях под эгидой FIG нейтральные россияне смогут не раньше 1 января 2024 года. Поэтому оказаться в Валенсии нашим гимнастам было нереально. Однако на чемпионате хватает тех, кто в прошлом выступал за нашу страну.

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Девочка из Барнаула

В Валенсии определились победители и призеры в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой. Впереди еще розыгрыш командных наград и в индивидуальном многоборье. Однако уже сейчас понятно, кто главная гимнастка нынешнего чемпионата мира. Дарья Варфоломеева, или Варфоломеев (Varfolomeev), как она значится в протоколах, из Германии взяла золото во всех четырех видах программы. Причем сделала это достаточно уверенно. Многие убеждены, что пятое золото в многоборье от нее уже никуда не убежит.

Год назад на чемпионате мира в Софии успехи представительницы Германии были скромнее. Она завоевала в Болгарии золото в упражнениях с булавами, серебро в многоборье, с мячом и в команде, а также бронзу с обручем.

Фамилия и имя гимнастки дают понимание о ее корнях. Дарье 16 лет. Она родилась в Барнауле. Но гражданство она сменила не в прошлом году. Дело в том, что у Варфоломеевой немецкие корни по линии мамы — дедушка был из Германии. Дарья утверждает, что сразу после рождения получила право на немецкий паспорт. Однако переехать ее семья решилась только в 2018 году. За границей гимнастка определилась, за какую страну выступать. Причиной выбора Германии стало то, что так больше шансов пробиться на международные соревнования в составе сборной.

«Моей маме пришлось прекратить занятия художественной гимнастикой из-за проблем с коленями. Она в раннем возрасте передала свой энтузиазм по поводу этого вида спорта, и я пошла по ее пути. Когда начинала заниматься гимнастикой, то не понимала, что делаю. Со временем мне нравилось все больше и больше. Когда в 12 лет мы переехали в Германию, поняла, что могу заниматься ей профессионально», — вспоминала Дарья.

Тренировочный процесс Варфоломеевой частично проходит на русском языке. Ведь ее личной наставницей в Германии стала бывшая белорусская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-2000 Юлия Раскина. Варфоломеева уже вошла в историю немецкой художественной гимнастики. Например, она стала первой в Германии, кто завоевал золотую медаль в индивидуальных упражнениях на чемпионате мира.

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Наши в других командах

Не так удачно выступает на чемпионате мира в Валенсии другая воспитанница Юлии Раскиной — Маргарита Колосов. Эта гимнастка родилась в немецком Потсдаме, но тоже имеет русские корни. На текущем турнире Маргарита стала пятой в упражнениях с обручем и восьмой — с булавами.

Еще одна бронза чемпионата мира добавилась в коллекцию Екатерины Веденеевой. Как и год назад в Софии, третье место она заняла в упражнениях с лентой. Веденеева выступает за Словению, но родилась в Иркутске и до 2018-го представляла Россию, где добиралась до сборной страны под руководством Ирины Винер. Сейчас ей 29. В таком возрасте на высоком уровне в этом виде спорта обычно уже не выступают. Однако она продолжает переписывать историю словенской гимнастики: в 2021-м стала первой представительницей страны, кто выступил на Олимпиаде в художественной гимнастике, в 2022-м — первой словенкой, взявшей медали чемпионатов мира и Европы.

За хозяек чемпионата мира выступает другая экс-россиянка — Полина Березина. Пока медалей для Испании она не приносила. В соревнованиях с булавами в Валенсии Березина стала пятой. Полине 25 лет, она родилась в Москве. Однако первые шаги в гимнастике начала делать уже после переезда в Аликанте, когда ей было семь лет. В какой-то период она жила и тренировалась на две страны: в Испании у своего личного наставника и в России у бронзового призера Олимпиады Оксаны Скалдиной.

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Так что на чемпионатах мира нам есть за кого поболеть. Правда, Ирина Винер еще год назад объясняла, что медали Варфоломеевой — это показатель не самого высокого уровня мировой гимнастики. Так, прошлой осенью Винер комментировала для «СЭ» переход гимнастки Анастасии Симаковой в сборную Германии: «Пригодится Симакова Германии или нет, я не знаю. Когда-то она была первой на юношеском чемпионате Европы — и в команде, и в личном зачете в отдельных видах. А девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеев, заняла тогда 15-е место. В этом году Варфоломеев стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире».

Все идет к тому, что Германия выиграет общий медальный зачет на чемпионате мира. Немцы благодаря Варфоломеевой имеют четыре золота, а всего на турнире разыгрываются девять комплектов наград. Год назад на чемпионате мира в Софии сильнейшей стала команда Италии, в которой блистала София Раффаэли (четыре личных золота и одно командное). Те соревнования тоже прошли без участия сборной России. До этого наши гимнастки никому не отдавали первое общекомандное место с 2002 года на 14 чемпионатах мира подряд.