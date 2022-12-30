Аверины и Крамаренко снова на одном ковре. Сестры выступили в Москве сразу после возвращения из Мексики

Гимнастки сборной России показали свои номера под классические произведения в исполнении мировой звезды оперы.

Во дворце гимнастики Ирины Винер прошел новогодний концерт с участием олимпийской сборной России. На ковре выступали Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, на сцене играл симфонический оркестр города Москвы, и солировал звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков. Гала посетил даже посол Китая — об этом обмолвилась Ирина Винер перед началом шоу.

Винер говорит об олимпийском девизе

«Художницы» выступали под классические произведения Стравинского, Чайковского, Моцарта, Рахманинова, Бизе и других известных композиторов. Но перед этим президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер подвела итоги года, наметив план на будущий. В это время вокруг главы неустанно бегал звезда этого пресс-подхода пес самой Ирины Александровны Хасан: «В спорте то же самое, что и в концертах — выше, быстрее, сильнее. У нас олимпийский девиз сохранен в большей степени, чем он был сохранен все эти годы. Программа, которую мы делали, не могла состояться, поскольку она была слабая. Сейчас мы сделали свою новую программу, сильную. Как раз олимпийский девиз играет огромную роль», — главное, что сказала Винер.

Дина и Арина Аверины успели вернуться со своего мастер-класса в Мексике и выступить на концерте. Причем даже не один раз, как было заявлено в расписании. По одному сольному номеру было у каждой и сестер (при помощи сборной команды России в групповых упражнениях), еще в нескольких Дина и Арины принимали участие вместе. Закончили Аверины «Жар-птицей» Стравинского — программой, которую они показывают уже несколько лет.

Дина Аверина. Денис Гладков

Сестры не выступают на соревнованиях — последним турниром, в котором они принимали участие, была Спартакиада сильнейших. Зато они успевают засветиться в различных шоу и провести мастер-классы в разных странах.

— Как прошел мастер-класс в Мексике?

Арина: Хорошо. Люди поддерживали, их было достаточно много. Мы думали, что мало людей прилетит в такую даль, в Мексику.

Дина: А было 10 стран и чуть больше, чем 300 человек. Были не только из Мексики — Аргентина, Куба.

— Как появился вариант с Мексикой?

Арина: Они нас ждали очень давно. Кажется, с 2017 года хотели пригласить нас на мастер-класс, но у нас все не находилось времени. Были соревнования, подготовка к новому сезону, а сейчас так как появилось время, удалось слетать. Они были очень счастливы. Уже ждут нас в следующем году, но только с туром по Мексике.

Крамаренко — звезда вечера

Ноу-хау этого сезона — выступления со светящимися предметами. Пока только с булавами и обручем — их проще всего модифицировать. Но это интересно смотрится с приглушенным концертным светом. На соревнованиях это бы выглядело не так эффектно: «Для шоу это прикольно — светящиеся обручи, булавы. Мы выступали на шоу Алексея Немова со светящимся мячом, тоже было очень красиво. Смотрится по-другому. На соревнованиях не так выглядит, потому что свет в зале. А тут приглушенный свет. Весь рисунок предметом передается», — рассказала после шоу Арина Аверина.

Девушки позже признались, что со здоровьем уже все в порядке — ошибки на концерте были не из-за какой-то боли или дискомфорта. Просто непривычно было выступать без света. А вот Лала Крамаренко к этому уже привыкла — в Сочи на «Небесной грации» есть пришлось выходить со светом прожекторов. Но гимнастка справилась и тогда, и сейчас. И показала самый крутой номер вечера под «Кармину Бурану».

Лала Крамаренко. Фото Денис Гладков Фото Денис Гладков

После шоу Аверины еще час раздавали автографы всем желающим и фотографировались с фанатами и другими гимнастками. После уделили и несколько минут журналистам, где как раз и рассказали о мастер-классе в Мексике, здоровье и итогах года. «Удалось попробовать многое — без соревнований жизнь заиграла новыми красками». Новый год сестрам впервые за пять лет получится встретить с семьей в Нижнем Новгороде, в родном городе «художниц».