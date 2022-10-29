Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести

За последние несколько месяцев Елизавета Полстяная превратилась в самую обсуждаемую «художницу» в мире. Все дело в выступлениях за сборную Латвии — гимнастка еще четыре года назад получила гражданство этой страны и входила в состав латвийской сборной, соревнуясь на чемпионатах Европы и мира. Летом от Елизаветы потребовали оборвать все связи с Россией, а когда она отказалась, не дали возможности поехать на чемпионат мира. После гимнастка еще как-то пыталась решить этот вопрос, но ничего не вышло — и Полстяная в итоге завершила карьеру.
Лиза начала заниматься художественной гимнастикой в Звенигороде, но на российском уровне так и не смогла добиться высоких результатов. Поэтому в 2018 году она получила латвийское гражданство — в этом вопросе помогло то, что Полстяная родилась в Юрмале и каждое лето приезжала в Латвию отдыхать. Еще за два года до этого Полстяная выиграла чемпионат Латвии, выступая за клуб Vingro visi. Хотя соревновалась тогда «художница» вне конкурса — официально она еще делать этого не могла.
У Елизаветы с тех пор было двойное гражданство — латвийское и российское. От связей с Россией спортсменка не отказывалась — ее родители родом из нашей страны, да и сама она выросла в Москве. В Латвии ее заверили, что никаких проблем из-за российского паспорта не будет. Отношение изменилось летом — местный олимпийский союз поставил Полстяной ультиматум: либо она обрывает все связи с Россией, в том числе отказывается от гражданства, либо гимнастка больше не выступает за сборную. Лиза выбрать первый вариант не смогла.
Никаких других причин, почему Полстяная прекратила входить в сборную Латвии, не было, хотя много говорили о проблеме финансирования. Мол, гимнастка могла участвовать в соревнованиях, но за свой счет. Лиза это опровергла в монологе для РИА «Новости Спорт»: «Люди, которые знают мою семью, понимают, что, если бы вопрос был только в деньгах, это вообще бы не было проблемой. Два с половиной года с момента получения латвийского гражданства мы финансировали себя сами. Все за счет родителей — поездки на турниры и сборы, перелеты, проживание... В общем, деньги не главное, хотя они все преподносят именно так».
Все началось с условия, что Полстяная должна переехать в Латвию и тренироваться там. Сборы заняли неделю — к моменту приезда Лизы в страну там появились хорошие условия для занятий. Но был еще один нюанс — специалист, с которым гимнастка работала в Москве, поехать в Латвию не смог. «Художница» начала заниматься с Галиной Николаевной Марьиной, живущей в Европе. Вместе с ней она подготовилась к чемпионату Европы, где заняла высокое 12-е место, в результате чего Латвия получила максимальное представительство на чемпионате мира.
После Лиза уехала на месяц в Москву. Отпускать гимнастку не особо хотели, но в итоге согласились с новым условием — ничем не показывать то, что она находится в России. Затем Полстяная принялась за подготовку к чемпионату мира. И вот тогда Елизавету и поставили перед выбором — отказаться от российского гражданства или покинуть сборную. На чемпионат мира Полстяная в итоге не попала — ее исключили из заявки, так как гимнастка отказалась обрывать связи с Россией.
Целью гимнастки были Олимпийские игры-2024, но после произошедших событий выступления за Латвию стали практически невозможными. «Понятно, что я не собиралась сейчас завершать, спорт был самым важным в моей жизни. Но сложилась почти безвыходная ситуация. Что будет дальше — планировать невозможно, остается только ждать», — так Полстяная комментировала ситуацию с завершением карьеры в августе.
Лизе предлагали подумать над тем, чтобы выступать на российских соревнованиях — как минимум турниры здесь проводятся, конкуренция есть, гражданство тоже, почему бы не попробовать? «Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — говорила Sport24 главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер.
Гимнастка в итоге приняла решение завершить карьеру и не пытаться выступать за какую-то другую сборную. «Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже», — о своем решении Полстяная объявила в комментарии ТАСС.
Оказалось, что за сборную России «художница» выступать и не планировала — на национальном уровне многие гимнастки здесь сейчас пробуют выступать по внутренним правилам, которые совсем не привычны для спортсменок из других стран. К тому же есть множество нюансов с переходом — «художница» же выступала за Латвию на чемпионатах Европы и мира.
Сейчас Лиза работает с детьми в спортивном клубе «Спартак» — начала еще год назад, совмещая это с тренировками. «Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой», — добавила Полстяная.
На неприятном эпизоде с исключением из сборной Латвии гимнастка предпочитает не зацикливаться — обидно, что ей не оставили возможности побороться за участие в Олимпийских играх, но для нее главным было поступить по совести. «То, что я имею сейчас как гимнастка, для меня очень ценно. Я ни о чем не жалею, буду вспоминать этот этап жизни с радостью», — заключила Елизавета.