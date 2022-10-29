Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести

В августе Елизавете Полстяной не дали выступить на чемпионате мира из-за российского гражданства.

За последние несколько месяцев Елизавета Полстяная превратилась в самую обсуждаемую «художницу» в мире. Все дело в выступлениях за сборную Латвии — гимнастка еще четыре года назад получила гражданство этой страны и входила в состав латвийской сборной, соревнуясь на чемпионатах Европы и мира. Летом от Елизаветы потребовали оборвать все связи с Россией, а когда она отказалась, не дали возможности поехать на чемпионат мира. После гимнастка еще как-то пыталась решить этот вопрос, но ничего не вышло — и Полстяная в итоге завершила карьеру.

Ультиматум от Латвийского олимпийского союза

Лиза начала заниматься художественной гимнастикой в Звенигороде, но на российском уровне так и не смогла добиться высоких результатов. Поэтому в 2018 году она получила латвийское гражданство — в этом вопросе помогло то, что Полстяная родилась в Юрмале и каждое лето приезжала в Латвию отдыхать. Еще за два года до этого Полстяная выиграла чемпионат Латвии, выступая за клуб Vingro visi. Хотя соревновалась тогда «художница» вне конкурса — официально она еще делать этого не могла.

У Елизаветы с тех пор было двойное гражданство — латвийское и российское. От связей с Россией спортсменка не отказывалась — ее родители родом из нашей страны, да и сама она выросла в Москве. В Латвии ее заверили, что никаких проблем из-за российского паспорта не будет. Отношение изменилось летом — местный олимпийский союз поставил Полстяной ультиматум: либо она обрывает все связи с Россией, в том числе отказывается от гражданства, либо гимнастка больше не выступает за сборную. Лиза выбрать первый вариант не смогла.

Елизавета Полстяная. Фото Global Look Press

Никаких других причин, почему Полстяная прекратила входить в сборную Латвии, не было, хотя много говорили о проблеме финансирования. Мол, гимнастка могла участвовать в соревнованиях, но за свой счет. Лиза это опровергла в монологе для РИА «Новости Спорт»: «Люди, которые знают мою семью, понимают, что, если бы вопрос был только в деньгах, это вообще бы не было проблемой. Два с половиной года с момента получения латвийского гражданства мы финансировали себя сами. Все за счет родителей — поездки на турниры и сборы, перелеты, проживание... В общем, деньги не главное, хотя они все преподносят именно так».

Все началось с условия, что Полстяная должна переехать в Латвию и тренироваться там. Сборы заняли неделю — к моменту приезда Лизы в страну там появились хорошие условия для занятий. Но был еще один нюанс — специалист, с которым гимнастка работала в Москве, поехать в Латвию не смог. «Художница» начала заниматься с Галиной Николаевной Марьиной, живущей в Европе. Вместе с ней она подготовилась к чемпионату Европы, где заняла высокое 12-е место, в результате чего Латвия получила максимальное представительство на чемпионате мира.

После Лиза уехала на месяц в Москву. Отпускать гимнастку не особо хотели, но в итоге согласились с новым условием — ничем не показывать то, что она находится в России. Затем Полстяная принялась за подготовку к чемпионату мира. И вот тогда Елизавету и поставили перед выбором — отказаться от российского гражданства или покинуть сборную. На чемпионат мира Полстяная в итоге не попала — ее исключили из заявки, так как гимнастка отказалась обрывать связи с Россией.

Елизавета Полстяная. Фото Global Look Press

Отказ от выступлений за сборную Россию

Целью гимнастки были Олимпийские игры-2024, но после произошедших событий выступления за Латвию стали практически невозможными. «Понятно, что я не собиралась сейчас завершать, спорт был самым важным в моей жизни. Но сложилась почти безвыходная ситуация. Что будет дальше — планировать невозможно, остается только ждать», — так Полстяная комментировала ситуацию с завершением карьеры в августе.

Лизе предлагали подумать над тем, чтобы выступать на российских соревнованиях — как минимум турниры здесь проводятся, конкуренция есть, гражданство тоже, почему бы не попробовать? «Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять ее к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — говорила Sport24 главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер.

Гимнастка в итоге приняла решение завершить карьеру и не пытаться выступать за какую-то другую сборную. «Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже», — о своем решении Полстяная объявила в комментарии ТАСС.

Оказалось, что за сборную России «художница» выступать и не планировала — на национальном уровне многие гимнастки здесь сейчас пробуют выступать по внутренним правилам, которые совсем не привычны для спортсменок из других стран. К тому же есть множество нюансов с переходом — «художница» же выступала за Латвию на чемпионатах Европы и мира.

Сейчас Лиза работает с детьми в спортивном клубе «Спартак» — начала еще год назад, совмещая это с тренировками. «Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой», — добавила Полстяная.

На неприятном эпизоде с исключением из сборной Латвии гимнастка предпочитает не зацикливаться — обидно, что ей не оставили возможности побороться за участие в Олимпийских играх, но для нее главным было поступить по совести. «То, что я имею сейчас как гимнастка, для меня очень ценно. Я ни о чем не жалею, буду вспоминать этот этап жизни с радостью», — заключила Елизавета.