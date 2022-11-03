Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем

Россиянки Анастасия Салос и Анна Каменщикова получили право выступать за Белоруссию на всех стартах.

Главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская сообщила, что Анастасия Салос и Анна Каменщикова получили белорусские паспорта. Обе спортсменки родились в России.

«Анастасия Салос и Анна Каменщикова официально получили гражданство Белоруссии, — приводит ТАСС слова Лепарской. — Хочется поздравить их с этим знаменательным событием».

Получение нового гражданства нашими спортсменами в последнее время воспринимается болезненно. Но в данном случает это глобально ничего не меняет. Обе начинавшие в нашей стране гимнастки уже не первый год живут в Белоруссии и выступают за флаг этой страны. И даже делают успехи.

Гимнастки Анастасия Салос (слева), Екатерина Селезнева (в центре) и Дарья Трубникова. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Салос

Анастасия уже является одним из лидеров белорусской сборной по художественной гимнастике. Она — мастер спорта Республики Беларусь международного класса, участница Олимпийских игр в Токио. Но начинала свой путь спортсменка в Барнауле.

«В России очень высокая конкуренция, к тому же я росла в городе, где гимнастическая школа не самая сильная. Приехав в Беларусь, сразу оказалась у прекрасного тренера Ларисы Геннадьевны Лукьяненко, во мне увидели перспективу. Первый год со мной в Беларуси жила мама, потом она вернулась в Россию. Раньше мне удавалось каждый год ездить к родителям, но сейчас не была дома полтора, а может, уже и два года: сначала были соревнования, потом пандемия...» — рассказала Салос «Беларусь сегодня».

Поменять спортивное гражданство гимнастке посоветовал тренер. Сама спортсменка призналась: она тогда толком не понимала, что происходит. В Белоруссию Салос переехала в 2014 году.

«Мой тренер решила, что надо попробовать выступать за Белоруссию. Я, если честно, была маленькая, не особо что понимала. Для меня это просто была поездка какая-то, а потом был небольшой испытательный срок здесь. В итоге сказали, что меня берут», — приводит Sport24 слова Анастасии.

Каменщикова

Анна также родилась в России и здесь же начала заниматься художественной гимнастикой, в городе Находке Приморского края. В интервью «СЭ» спортсменка поделилась: это трудный вид спорта, ей приходилось много тренироваться.

«Художественной гимнастикой заниматься действительно сложно. Но нельзя говорить, что у меня не было детства. Детство было, я его помню. (Смеется.) Как я маленькая гуляла, занималась какими-то своими делами. Но при этом тренировалась очень много, да. В художественную гимнастику надо идти с самого юного возраста.

Я пришла в четыре года, пять исполнилось на третьем месяце занятий. До этого полгода занималась другим спортом. Мама хотела, чтобы я пошла в бальные танцы. Моя двоюродная сестра ходила на гимнастику, и я за ней много чего повторяла. И потом папа сказал: «Все, надо и ее отводить на гимнастику», — сказала Каменщикова.

Как и Салос, Анна перебралась в Минск. И уже в 2018 году спортсменка стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы в упражнении с булавами и заняла четвертое место в личном многоборье на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Однако на игры в Токио гимнастка не попала. Впрочем, от олимпийской цели девушка не отказалась.

«Про мечту говорить не хочу — она на то и мечта, что должна храниться в секрете. Но моя цель сейчас — поехать на Олимпиаду в Париже. Для этого я спортом и занимаюсь!» — заявила Каменщикова.

Гимнастка Анна Каменщикова выполняет упражнение с лентой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гражданство

Обе гимнастки уже много лет живут вдали от родины, но гражданство получили только сейчас. Все дело в том, что получение белорусского паспорта — процесс не из простых, хоть и договор между Россией и Белоруссией дает любому человеку право на него. Но выдавать гражданство или нет, решает непосредственно глава государства.

И Салос, и Каменщикова получили паспорта по указу президента страны Александра Лукашенко в конце октября. Помимо них разрешение получили более 350 человек, среди которых было пять спортсменов из РФ, которые уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах.

На общих условиях для получения паспорта гражданина Белоруссии необходимо: знать и уважать конституцию страны, владеть белорусским языком, иметь постоянный доход, позволяющий жить в стране, отказаться от прежнего гражданства, прожить в республике семь лет и более и быть старше 18 лет. Есть и упрощенная схема, но для этого должны быть родители или близкие родственники из этого государства.

Гимнастка Анастасия Салос выполняет упражнение с мячом. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Впрочем, для проживания в Белоруссии гражданам РФ не нужна виза — можно спокойно приехать, жить и работать. Необходимо только иметь постоянную прописку — но сделать ее просто. Поэтому гимнастки спокойно жили все эти годы и без местных паспортов.