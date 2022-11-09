Олимпийскую чемпионку Ашрам обокрали второй раз за год. Просто какое-то проклятие

У израильской гимнастки сначала похитили ожерелье, а потом взломали автомобиль.

Самая неоднозначная олимпийская чемпионка Токио-2020 попала в неприятную ситуацию. Злоумышленники взломали автомобиль 23-летней спортсменки. Это уже вторая кража у Линой за текущий год.

В настоящее время гимнастка работает тренером. Но за ней всегда будет тянуться шлейф сомнительной победы на Олимпиаде-2020 над россиянками — сестрами Авериными. После триумфальных Игр на Ашрам вместо славы свалилась куча неприятностей.

Кража

Сразу после Токио гимнастке пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях. Она получила огромное количество нецензурных комментариев и различных демотиваторов и челленджей, высмеивающих ее победу. Но, как оказалось, это не все неприятности, с которыми предстояло столкнуться Ашрам.

В январе 2022 года у Линой похитили ценное ожерелье, которое она получила в память об исторической победе в Токио. Она стала первой в истории Израиля олимпийской чемпионкой. И это сделало ее знаменитостью по всему миру, в том числе в еврейских диаспорах. Однако слава иногда имеет и негативные аспекты.

Линой Ашрам. Фото Global Look Press

Как сообщает Telegram-канал «Наш Израиль», на днях неизвестные украли из автомобиля Линой сумку, в которой были кошелек с наличными, кредитные карточки, заграничный паспорт и водительское удостоверение. По словам Ашрам, кража произошла на парковке в ее родном городе Ришон-ле-Цион. Когда спортсменка вернулась к машине, она увидела разбитое окно, а также обнаружила пропажу сумки.

Гимнастка очень расстроена случившимся, ведь документы придется восстанавливать. Также она выразила непонимание от данного поступка со стороны неизвестных злоумышленников: деньги они получили совсем небольшие, а риск в случае разоблачения — огромный. Ведь теперь полиция будет искать их с особым усердием.

Шлейф

Линой вообще пришлось очень непросто после Олимпийских игр. Несмотря на ее достижение, очень многие запомнили ее не как историческую чемпионку, а из-за скандала после Токио. Помимо этого, Ашрам — двукратная чемпионка Европы, победительница серии «Гран-при», шестикратный серебряный и пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира.

На Играх в Токио израильтянка уронила ленту в финальном выступлении, в то время как россиянка Дина Аверина выступила без потери предметов. Тем не менее золото досталось Ашрам. Российская сторона подавала протест на судейские оценки, но он не был удовлетворен. Сама Линой верит, что победила по всем правилам.

Общественное мнение разделилось на тех, кто осуждает победу гимнастки, и тех, кто понял, почему это произошло. Однако многие узнали об Ашрам именно в результате скандала на Играх. А у ряда крупных спортивных СМИ до этих соревнований даже не было специального тега для Линой. И за ней теперь навсегда останется репутация спортсменки, прервавшей 20-летнее доминирование России в художественной гимнастике и «отобравшей» золото Авериных не без помощи судей.

Многие предвкушали серьезное противостояние израильской спортсменки с россиянками после Игр-2020, но оно в итоге так и не состоялось. Сборная Израиля не поехала на чемпионат мира-2021, который проходил в Китакюсю. В израильской федерации отметили, что после Игр в Токио девушкам решили предоставить отдых. А сама Линой вскоре решила завершить карьеру.

Линой Ашрам. Фото Global Look Press

Жизнь

В 22 года Ашрам ушла из спорта, но осталась в художественной гимнастике. Она активно продолжает развивать дисциплину в своей стране. Израильская федерация гимнастики пригласила ее на роль тренера сборной.

Решение Линой можно понять: на ней колоссальное давление, бешеная популярность (в том числе и в негативном ключе) после той самой победы. И это продолжается до сих пор. После снятия с чемпионата мира-2021 ее обвиняли в нежелании соревноваться с россиянками. Дина Аверина выиграла на ЧМ в Японии пять золотых и одну серебряную медаль. Это позволило ей побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей, завоеванных на ЧМ.

После окончания карьеры в марте 2022 года Ашрам вновь припомнили все тот же скандал с Авериными. Но она продолжает развивать художественную гимнастику в своей стране и делиться опытом: Линой является одним из тренеров Дарьи Атаманов — юной звездой сборной Израиля.

У Ашрам нет проблем и с Авериными, несмотря на протесты на оценки. Гимнастка переписывалась с россиянками и поддерживала их — об этом летом рассказывала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова:

«Дина и Арина переписываются с Линой Ашрам, она поддержала их, за что получила нелестные отзывы в своей стране», — приводит «РИА Новости спорт» слова Винер-Усмановой.

Оценки и турниры — это, безусловно, важно. Но не менее важно всегда оставаться людьми, что бы ни происходило. И жаль, что у популярности порой бывают и негативные моменты, с которыми приходится сталкиваться олимпийской чемпионке Ашрам.