Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики

Официальная причина отсутствия дисциплины в программе соревнований — отсутствие площадки.

Художественная гимнастика остается предметом гордости российского спорта. Те, кто смотрит выступления спортсменок раз в четыре года во время Олимпийских игр, уверены, что две золотые медали на этом турнире гарантированно в копилке нашей сборной. Возможно, это стереотип, но ему есть откуда взяться. Художественная гимнастика — единственный вид спорта, который появился в нашей стране, и на протяжении едва ли не всей истории золото неизменно уходило гимнасткам СССР или России. Вплоть до событий Игр-2020. Тем более шокирующими выглядят новости, которые можно не заметить в информационном потоке — гимнастики не будет в программе Европейских игр-2023 и Игр Содружества-2026. Не значит ли это, что спортивные функционеры задумались над исключением вида спорта и из Олимпийских игр в будущем?

Дина Аверина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Европа лишилась гимнастики из-за отсутствия площадки

Что такое Европейские игры? По сути, это континентальный аналог Олимпиады или российской Спартакиады, где представители разных видов спорта соревнуются между собой, выявляя сильнейшего. Только борьба происходит в каком-то из европейских городов между спортсменами Старого Света. На данный момент проводятся только летние игры, хотя есть предложение организовывать и зимние. Всего таких турниров было проведено два — первые состоялись в Баку в 2015 году, следующие прошли в Минске четыре года спустя. Третьи запланированы в Кракове в 2023-м.

В Баку в художественной гимнастике у «личниц» четыре золота из пяти выиграла Яна Кудрявцева, в обруче выиграла Маргарита Мамун. В Минске Дина Аверина победила в многоборье и двух финалах с отдельными предметами, еще два золота забрала будущая олимпийская чемпионка из Израиля Линой Ашрам. А вот в 2023 году ни у кого из «художниц» шанса выиграть медали не будет — гимнастики просто не будет в программе соревнований.

На официальном сайте Федерации европейской гимнастики написано, что такое решение было принято из-за невозможности найти подходящую площадку для выступления гимнасток. Президент организации Фарид Гаибов дал более подробное объяснение: «На I Европейских играх, проходивших в Баку в 2015 году, было представлено шесть гимнастических дисциплин. В Белоруссии в 2019-м нам удалось провести такое же количество гимнастических дисциплин благодаря популярности нашего вида спорта. Для Европейских игр в следующем году мы рассмотрели несколько вариантов, но не смогли найти место, подходящее для гимнастических соревнований. Все мы знаем, что гимнастика — очень разнообразный вид спорта, одна из самых популярных олимпийских дисциплин. Мы надеемся, что европейские олимпийские комитеты и будущие организаторы рассмотрят вопрос о возвращении гимнастики в программу Европейских игр, чтобы повысить ценность и популярность этих мультиспортивных игр».

Речь здесь идет не только о художественной гимнастике, но и о спортивной, а она уж точно очень популярна во всем мире. Хотя бы потому, что конкуренция между странами там плотнее, чем в «художке». Тем более странным выглядит тот факт, что обеих дисциплин не будет в программе ближайших Игр. Сильных гимнастов в стране — хозяйке соревнований Польше нет, но разве это повод отменять турнир сразу по двум ключевым олимпийским видам? Теоретически отсутствие площадки не должно быть проблемой — можно взять практически любой спортивный зал, соответствующим образом подготовить его, установить снаряды, ковер и так далее. В Калуге, где летом проходил Кубок России по спортивной гимнастике, площадка была оборудована на ледовом катке. Свои недочеты там были — из-за недостаточной вентиляции иногда не хватало воздуха. Но это не кажется непреодолимым препятствием.

Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В Великобритании не ждут «художниц»

Еще одним соревнованием, где не будет гимнастики, станут Игры Содружеств-2026. Правда, на этот раз турнир обойдется только без «художки», спортивная гимнастика там представлена. Мероприятие организуется Великобританией, и на старты приглашаются страны, являющиеся ее бывшими колониями. В Англии есть сильные представители спортивной гимнастики, в отличие от гимнастики художественной. С точки зрения ранга соревнований этот турнир можно назвать более локальным, хотя в нем принимает участие достаточно большое количество стран. Организаторы называют своей целью «продемонстрировать разнообразие видов спорта», поэтому в программе дебютируют прибрежная гребля, гольф и велогонки BMX. Почему тогда убрали художественную гимнастику, непонятно.

Невключение художественной гимнастики в программу Игр Содружества, в принципе, не является серьезным поводом для беспокойства — все-таки это достаточно локальные соревнования. Более важным кажется неучастие гимнастов в Европейских играх, раз уж они являются подобием Олимпиады. Некая тревога в связи с этим есть — не является ли такое решение звонком о возможных олимпийских проблем «художки»? Ведь без россиянок в нынешнем сезоне смотреть на соревнования по этому виду спорта без боли нельзя. Недавний чемпионат мира еще и пострадал от ковида, и в результате призерами на нем стали девушки, которые на чемпионате России вряд ли попали бы в топ-10. Если подобное повторится на Олимпиаде в Париже, то станет совсем грустно.

Остается надеяться, что два решения об отсутствии художественной гимнастики на двух крупных международных стартах — это просто неудачное совпадение. И этот прекрасный вид спорта еще будет украшать большие мультиспортивные события. Разумеется, при участии российских девушек.