«Это американский заказ, она хочет уехать из России». Винер обвинила Мамун в предательстве

Легендарный тренер снова выказала недовольство по поводу интервью своей бывшей воспитанницы.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер снова негативно высказалась об интервью своей бывшей подопечной Маргариты Мамун. Новые острые заявления были сделаны во время презентации автобиографической книги «Я — никто» в московском магазине «Читай-город». Во время общения с читателями Винер назвала слова олимпийской чемпионки блогеру Виктору Кравченко «проплаченным американским заказом», охарактеризовала их как предательство и заподозрила бывшую спортсменку в желании уехать из России. Ранее в разговоре с «СЭ» легендарный специалист высказывала сожаление, что Маргарита согласилась на общение «с ничего не значащим и ничего не представляющим из себя «злобным гномиком», который зарабатывает, используя ее имя в своих корыстных целях».

Любимая ученица

В нашумевшем интервью на YouTube Мамун вспомнила о сексуальных домогательствах, которым подвергалась от тренера-мужчины в детстве, около двух десятилетий назад. Кроме того, негативно высказалась о жестких методах работы российских специалистов, из-за которых у юных спортсменок якобы возникают психологические проблемы. Также она высказала точку зрения, что Игры дружбы не заменят Олимпиаду, поведала, что отодрала надпись «сборная России» с машины от Фонда поддержки олимпийцев, и пожаловалась, что боится откровенно высказываться на политические темы. Эти заявление раскололи российское спортивное сообщество. Одни хвалили гимнастку за смелость и срыв покровов, другие винили в желании хайпануть на болезненных темах. Ирина Винер сочла высказывания бывшей воспитанницы предательством.

— Я встречала много предательства в жизни. Очень много. Если человек не ценит добро, это уже не твои проблемы, а вопросы к тому, кто отвечает злом. Рита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выиграла ни одной медали чемпионата мира в многоборье, но я надеялась на нееии все-таки с ней работала очень серьезно, — напомнила Винер. — Перерождения тоже бывают, надо это понимать. Этот мальчик, Витя, рекламирует американский продукт, вещи, которые поступают с американского рынка. Реклама во время интервью с олимпийской чемпионкой, 20% скидка будет еще. Но это американский заказ, это заказ и для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет.

Ирина Винер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Далее тренер вспомнила ситуацию на Олимпиаде в Рио, благодаря которой Мамун стала олимпийской чемпионкой. Напомним, что в том олимпийском цикле лидером сборной России считалась Яна Кудрявцева. Но за девять месяцев до Олимпиады она получила сложный перелом стопы и легла на операцию. Восстановиться 13-кратная чемпионка мира героически успела, но на Играх допустила ошибку в упражнении с булавами. Это привело к успеху нашего второго номера Маргариты Мамун. Ее отец в тот момент был тяжело болен раком, Маргарита обещала ему выиграть олимпийскую награду. А вскоре после возвращения Мамун в Москву отец скончался.

— К сожалению, на Олимпиаде я работала по видеосвязи, — заявила Винер. — Тренер Кудрявцевой подумала, что я что-то не так скажу, что я люблю кого-то больше. И по итогу не дала Яне телефон. Она уронила булаву, и я была в бешенстве от этого. А потом я сказала все Рите, и она показала настоящее шоу. Видите, как бывает. Когда она выходила на последний вид, я у нее спросила: «Натали Портман знаешь?» Она на меня посмотрела глазами своими и сказала: «Знаю». Я говорю: «Она выиграла с этой музыкой «Оскар», пойди и получи «Оскар». Она вышла и сделала это упражнение, которого я до этого почти не получала. А потом она мне подарила собачку, которую назвала Оскар. Ну, так как было все хорошо.

Иноагент, который поганит все, что есть в нашей стране

— Когда отец Маргариты умирал во время подготовки к Олимпийским играм, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало, — говорила Винер в интервью «СЭ. — Похоже, она об этом забыла. Ну что ж, это уже вопрос к Рите. Но таков мой метод. Ее папа по врачебному диагнозу должен был прожить три-четыре дня после ее отъезда на Олимпиаду. А прожил почти месяц, пока она не приехала с Олимпиады и не вручила ему золотую медаль! Уверена, что это случилось благодаря Божьему провидению, когда она каждое свое упражнение должна была посвящать своему папе. Но это история не для такого человека, как Кравченко.

По словам тренера сборной России, журналист, взявший острое интервью у Мамун, — «иноагент, который поганит все, что есть в нашей стране». «Такие, к сожалению, еще остались, — подчеркнула Винер. — Он делает это для того, чтобы привлечь внимание к своей рекламе джинсов Levi Straus и остальной чепухи, которые он рекламирует в ролике с Мамун. К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной России и которые приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она дает интервью такому ничего не значащему и ничего не представляющему из себя «злобному гномику», который зарабатывает, используя ее имя в своих корыстных целях».

— Мне нужно было настроить Маргариту на более боевой лад, — объяснила специалист свою резкость в общении с Мамун. — Я очень ее любила, ставила ей программы с большим удовольствием, потому что понимала, что она может их выполнить. В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете. В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду!

Маргарита Мамун. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Художественную гимнастику нивелируют

Помимо упреков в адрес Мамун, во время презентации автобиографии Ирина Александровна отрицательно оценила тенденцию к снижению уровня программ в мировой художественной гимнастике, которая обозначилась в последнее время из-за стратегии FIG. «Убрали интересные элементы наших великих спортсменок, они все делали интересные вещи, но сейчас это удалили. Якобы медицинская комиссия говорит, что это опасно для здоровья. А прыгать на бревне и боксировать женщинам не опасно? Художественную гимнастику нивелируют, ее могут убрать из олимпийской программы. У меня тренер, ей 50 лет, сказала, что это для нее программа», — цитирует Винер «РИА Новости Спорт».

Также знаменитый тренер вспомнила о ситуации на Олимпиаде-2020 в Токио, где главный фаворит россиянка Дина Аверина неожиданно уступила в многоборье израильтянке Линой Ашрам, несмотря на явные ошибки соперницы. «У моего ребенка (Дины Авериной) отняли золото на Олимпиаде. Я пошла разбираться, на меня подали в суд, это дело находится в CAS. Когда обижают моих детей, никому не прощаю. Я всегда говорила, что никому и никогда не прощу этих слез. Если я сейчас начну рассказывать о всех несправедливостях по отношению к нам, это затянется до утра».

Весной 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение отстранить Ирину Винер на два года за отзыв российской национальной федерацией кандидатуры судьи Натальи Кузьминой на выборах в технический комитет FIG и за жесткие критические заявления в адрес судейства после Олимпиады в Японии. Кузьмина была в Токио руководителем судейской бригады, которая вынесла спорные решения в адрес Дины Авериной. Руководитель российской художественной гимнастики с дисквалификацией не согласна и оспаривает это наказание в спортивном арбитраже в Лозанне. Сестры Аверины планировали выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, но после того, как стало ясно, что это невозможно, объявили о завершении карьеры.

Помимо прочего, Винер на встрече в «Читай-городе» рассказала о новых проектах своих подопечных, некоторые из которых имеют патриотическую направленность. «Пытается что?то новое придумать... У нас это концерты. На соревнования по 4 тысячи не можем собрать, а на концерт можем. Я не называю это шоу, потому что есть наше слово — концерт. У нас выступали певцы оперные, у нас есть патент на живую музыку и на наших детей на площадке. Девятого мая был концерт, который длился пять часов. У нас пел Shaman, два раза, даже скидку нам сделал», — сообщила главный тренер сборной страны.