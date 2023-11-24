Винер назвала спортзалы в США «овощебазами». Легендарный тренер открыла уже третью авторскую школу в Москве

Знаменитый специалист продолжает резко высказываться о критериях допуска на международные соревнования для россиян.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер нашей национальной команды Ирина Винер сделала резонансное высказывание во время церемонии открытия Центра гимнастики в Ватутинках (Новая Москва). Легендарный специалист раскритиковала критерии допуска россиян к международным стартам, заявив, что нашим спортсменам неплохо и дома. В частности — в многочисленных новых спорткомплексах, которые сильно превосходят зарубежные аналоги. При этом в Америке, по словам Винер, многие залы «похожи на овощные базы».

Мы в шикарных залах, а они все мотаются

Новый спортивный центр в Ватутинках с футуристическим куполом в форме кристалла цвета обсидиана расположен на территории культурно-образовательного жилого кластера Russian Design District. Сооружение спроектировано по стандартам Международной федерации гимнастики (FIG). Отличительной особенностью спортивного пространства стали зал с потолком высотой в 18 метров и естественным освещением, проникающим через прозрачную крышу-кристалл. Это уже третья арена, которую открыла знаменитый специалист в регионе за последние шесть лет. В 2017 году начал работу Центр Винер в Химках, а в 2020-м — Дворец Винер в Лужниках. Кроме того, в столице на базе учебных учреждений работают более десяти отделений академии Винер.

«Они делают все для того, чтобы мы не участвовали, но мы зато в таких шикарных залах, а они все мотаются, — ответила главный тренер сборной России на новые препоны для возвращения россиян на мировую арену. — Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой».

«Центр художественной гимнастики в Новой Москве — это культурно-образовательный кластер, в котором уникально все: и спортивный зал, и дома, которые носят имена наших соотечественников, заслуживших это, и другие объекты, которые прекрасно сочетаются, — сказала Винер о новом центре гимнастики. — Различные кружки, в том числе художественные, детский сад, школа, но самое главное — тут есть места, где можно заниматься спортом. Замечательный парк, где зимой можно кататься на лыжах, а летом бегать. Есть все, чтобы дети не уезжали куда-то тренироваться, а родителям не приходилось бы уезжать, могут ждать их прямо здесь, в кафе. Кроме того, родители могут заниматься спортом вместе с детьми. Здесь будут тренироваться дети по тем же принципам и канонам, что и в первых двух центрах. Центр художественной гимнастики будет собирать прекрасных девочек, которые придут в спорт и для здоровья, и для красоты, и для культурного развития в области музыки, танца».

Мы ищем новые формы и находим их

Ранее Ирина Винер неоднократно резко высказывалась о критериях допуска российских спортсменов до международных соревнований, выступая за то, чтобы не ехать на Олимпиаду без флага и не подписывать ради возвращения никаких унизительных документов. Так, после публикации критериев допуска FIG она бросила красноречивую фразу: «Мы не рабы, рабы не мы».

«Нам отрубили голову, подтянули хвост, и получилось нечто среднее. Уже многие готовы поднять руки, — говорила легендарный специалист в интервью «Р-Спорт» о санкциях в отношении российского спорта. — Мы ищем новые формы и находим их. Это и соревнования по двум видам программы художественной гимнастики, и концерты. Патриотические концерты. У нас идут бесконечные соревнования для взрослых и детей. Представители 86 регионов примут участие в финале Кубка России в Екатеринбурге, не считая иностранцев. Такого количества [спортсменов] нет даже на чемпионатах мира».

«Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпиаде. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — говорила Винер ТАСС, добавляя при этом, что может готовить к Олимпиаде спортсменок из дружественных стран. В частности — Китая, Индии и представительниц Африканского континента. «Мы готовы, открыты к совместным тренировкам и хотим, чтобы все девушки занимались удивительным видом спорта. И готовы принимать их, выезжать в другие страны, проводить мастер-классы. Мы всегда готовили себе конкурентов и теперь будем готовить конкурентов в дружественных странах», — отмечала специалист.

«Теперь [в МОК] хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили, — подчеркивала Винер matchtv.ru. — Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется».

В США все рассчитано на патриотизм

Напомним, что ранее организацию соревнований в США критиковала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская. «Спортсменам необходима публика, они как актеры в театре, не могут играть в пустой зал. И то, что сидела публика на юниорах (на «Гран-при России»), я была поражена, — говорила специалист. — А на самых главных соревнованиях, где был великий фигурист Илья Малинин [на «Гран-при США"], было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, негде было сидеть, нас сажали на подставные стулья, забит был весь зал. Сейчас залы пустые. Для фигуристов это страшное дело».

Два года назад олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова также критиковала американскую идеологию и образ жизни. «Скажу так: мне США не нравятся от словам совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», — писала спортсменка в соцсетях.

«В США все рассчитано на патриотизм со всех сторон — что в Америке лучше всего, что здесь самое хорошая страны, лучшие власть и условия, — рассказывала в интервью «СЭ» легкоатлетка Дарья Клишина, значительную часть карьеры прожившая в США. — Много говорится об образовании, которое они тоже называют самым лучшим. Не спорю, есть университеты, которые известны на весь мир. Но не все! Несколько. Такие есть и в России... Нельзя сказать, что американцы тупые. Во всем мире есть разные люди. Но здесь другая культура обучения. Некоторые вопросы, которые знаем мы, им неизвестны. Это не из-за того, что они тупые, а просто им по-другому преподают. Это относится, например, к географии и к знанию других стран».