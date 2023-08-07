Крамаренко завоевала в Минске пять медалей

Сегодня, 19:15
Во Дворце художественной гимнастики в Минске с 4 по 6 августа прошел традиционный международный турнир «Хрустальная роза». Впервые в этом году организаторы решили совместить соревнования, на которые ежегодно приезжают юные грации, со II Играми стран СНГ, где выступили главные звезды мировой художественной гимнастики: россиянки Арина Аверина, Лала Крамаренко, Арина Попова и белорусские спортсменки Алина Горносько и Елизавета Зорькина.
Благодаря новому формату юные гимнастки не только получили возможность проявить себя, но и смогли встретиться на одном ковре со своими кумирами.
Перед началом турнира главный тренер сборной Белоруссии Ирина Лепарская подчеркивала, что «Хрустальная роза» неизменно открывает много новых имен для мира художественной гимнастики. Так произошло и сейчас. Десятки юных гимнасток, большинство из которых впервые принимали участие в таких крупных международных соревнованиях, громко заявили о себе на глазах белорусской публики.
Среди зажегшихся новых звездочек были и спортсменки, которые представляли в Минске Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Золотую медаль в упражнении с булавами среди юниоров завоевала Кристина Войтенко. Воспитанница академии Ксения Савинова стала второй в упражнении с булавами среди преюниоров. Вместе с Яной Заикиной она также вошла в пятерку лучших по общей сумме баллов за два вида. В топ-10 среди спортсменок 2013-2014 годов рождения попала Сабина Саматова, еще одна гимнастка академии. Каролина Тарасова получила специальный приз в номинации «Мисс очарование» по итогам турнира.
«Все неплохо, я бы даже сказала — хорошо прошли. Я как тренер очень довольна. Была непростая подготовка. Я в шутку говорю: «Мы готовились как на чемпионат мира», — подвела итоги соревнований тренер академии Ирина Дзюба.
На международном турнире от академии дебютировали 13 гимнасток. В заключительный соревновательный день, чтобы поддержать своих воспитанниц, в Минск приехала сама олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
«Я очень рада, что юные спортсменки нашей академии получили возможность поучаствовать в больших международных соревнованиях, проявить себя и набраться опыта, выступая на одном ковре с гимнастками мирового уровня», — отметила олимпийская чемпионка.
Кроме того, Алина Кабаева вручила белорусской гимнастке Алине Горносько специальный приз от Благотворительного фонда олимпийской чемпионки.
В качестве почетных гостей на трибунах также присутствовали двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, серебряный призер Олимпиады Яна Кудрявцева, министры спорта Белоруссии и России Сергей Ковальчук и Олег Матыцин, министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов и генеральный секретарь Олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.
Анастасия Родивилова
II Игры стран СНГ
Сениорки
Командное многоборье
1. Россия — 347,10
2. Белоруссия — 336,35
3. Казахстан — 310,50
Многоборье
1. Лала Крамаренко (Россия) — 108,05)
2. Алина Горносько (Белоруссия) — 105,85
3. Анна Попова (Россия) — 100,25
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 36,10
2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,10
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,35
Мяч
1. Алина Горносько (Белоруссия) — 36,80
2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,00
3. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 34,15
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65
2. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,85
3. Анна Попова (Россия) — 35,50
Лента
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,60
2. Анна Попова (Россия) — 34,85
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 34,10
Юниорки
Групповое упражнение. Многоборье
1. Белоруссия — 69,35
2. Россия — 68,45
3. Азербайджан — 65,8
Групповое упражнение. Скакалки
1. Россия — 36,25
2. Белоруссия — 34,25
3. Азербайджан — 32,85
Групповое упражнение. Мячи
1. Белоруссия — 35,9
2. Россия — 35,3
3. Азербайджан — 33,9
Хрустальная роза
Сениорки (2007 год рождения и старше)
Многоборье
1. Мария Борисова («Газпром», Россия) — 136,90
2. Диана Чугунихина («Газпром», Россия) — 133,00
3. Дарья Ткачева (Белоруссия) — 130,80
Обруч
1. Диана Чугунихина («Газпром», Россия) — 35,55
2. Дарья Ткачева (Белоруссия) — 35,05
3. Анна Каменщикова (Белоруссия) — 33,55
Мяч
1. Мария Борисова («Газпром», Россия) — 36,45
2. Диана Чугунихина («Газпром», Россия) — 35,55
3. Дарья Ткачева (Белоруссия) — 34,15
Булавы
1. Анна Кондрашина (Белоруссия) — 33,80
2. Диана Чугунихина («Газпром», Россия) — 33,40
3. Жанар Махмутова (Казахстан) — 31,25
Лента
1. Арина Ткачук («Газпром», Россия) — 32,30
2. Дарья Ткачева (Белоруссия) — 32,15
3. Мария Борисова («Газпром», Россия) — 31,85
Юниорки (2008-2010 года рождения)
Многоборье
1. Ульяна Янус («Газпром», Россия) — 94,00
2. Николь Римарачин Диас («Газпром», Россия) — 91,65
3. Николь Кевляк (Белоруссия) — 86,85
Обруч
1. Ульяна Янус («Газпром», Россия) — 32,50
2. Ника Костина (Белоруссия) — 31,80
3. Арина Ковшова (Новосибирск, Россия) — 31,45
Мяч
1. Ульяна Янус («Газпром», Россия) — 32,45
2. София Ильтерякова («Газпром», Россия) — 30,95
3. Александра Курак (Белоруссия) — 30,70
Булавы
1. Кристина Войтенко («Небесная грация», Россия) — 31,15
2. Николь Римарачин Диас («Газпром», Россия) — 30,95
3. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 28,30
Лента
1. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 29,70
2. Николь Кевляк (Белоруссия) — 29,60
3. Сабина Байбурина («Газпром», Россия) — 29,55
Преюниорки (2011-2012 года рождения)
Два вида
1. Ксения Бондаренко (Белоруссия) — 58,60
2. Кира Бабкевич (Белоруссия) — 58,05
3. Кира Яблочникова («Газпром», Россия) — 57,15
Обруч
1. Кира Яблочникова («Газпром», Россия) — 30,75
2. Ксения Бондаренко (Белоруссия) — 29,60
3. Юлия Проценко («Газпром», Россия) — 29,30
Мяч
1. Арина Реквава (МГФСО, Россия) — 30,55
2. Ксения Бондаренко (Белоруссия) — 29,00
3. Алиса Стамат (РФСО «Спартак», Россия) — 28,95
Булавы
1. Кира Бабкевич (Белоруссия) — 29,10
2. Ксения Савинова («Небесная грация», Россия) — 28,35
3. Ксения Евдокимова (Белоруссия) — 27,95
Лента
1. Анна Татур (Белоруссия) — 26,75
2. Ксения Полунина (Белоруссия) — 25,50
3. Рена Насраллах (Ливан) — 22,00
Девочки (2013-2014 года рождения)
Без предмета и вид на выбор
1. Вера Ларычкова (Белоруссия) — 52,05
2. София Прибыльская (Белоруссия) — 49,85
3. Ксения Коноплянкина («Газпром», Россия) — 46,25
Без предмета
1. Вера Ларычкова (Белоруссия) — 23,90
2. София Прибыльская (Белоруссия) — 23,45
3. Ксения Коноплянкина («Газпром», Россия) — 21,50
Вид на выбор
1. Вера Ларычкова (Белоруссия) — 28,15
2. София Прибыльская (Белоруссия) — 26,40
3. Кира Щукина (ОАЭ) — 25,15