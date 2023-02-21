Аверины выступят на соревнованиях впервые с осени. Сестры будут защищать титул абсолютных чемпионок России

Крамаренко — фаворитка соревнований в индивидуальном многоборье на чемпионате страны.

В художественной гимнастике новый сезон начинается с чемпионата России. Турнир пройдет с 25 февраля по 4 марта в Москве, и на нем выступят все сильнейшие спортсменки страны. Включая Дину и Арину Авериных, не соревновавшихся с осени прошлого года. На чемпионате гимнастки покажут новые постановки.

Дина и Арина не отдавали титул абсолютной чемпионки России с 2017 года. Сначала дважды подряд выигрывала Дина, в третий раз победив в прошлом сезоне. Арина становилась чемпионкой в 2019-2021 годах. В этом году титула сестер постарается лишить Лала Крамаренко.

Лала Крамаренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Регламент чемпионата России

Перед чемпионатом страны проходит первенство России, в рамках которого вне конкурса выступили все лидеры взрослой сборной. Лала Крамаренко, Анна Попова, Анастасия Гузенкова, Мария Борисова, Диана Чугунихина, Алина Протасова и два состава групповых команд показали новые упражнения. Съемка была запрещена, так что придется немного подождать, чтобы увидеть новые постановки. Среди выступавших были и сестры Аверины, которые не появлялись на соревнованиях с осени прошлого года.

В регламенте о проведении соревнований четко прописано, сколько гимнасток от какого региона может участвовать в турнире. Отдельно прописано количество судей и тренеров от разных округов и городов федерального значения. Отобраться на чемпионат страны можно как раз через местные соревнования. Исключение делается для спортсменок сборной России — их имена также есть в положении (всего таких «художниц» десять).

В командных соревнованиях, которые проходят в первые два дня, допускаются все заявленные спортсменки. В финал индивидуального многоборья проходят 24 лучшие по результатам командного турнира, в финалы отдельных видов многоборья — по восемь лучших гимнасток в каждой дисциплине в финале уже индивидуального многоборья.

В групповых упражнениях участвуют сборные всех субъектов России, но от каждого региона допускается только одна команда. Здесь тоже есть некоторые исключения — например, на соревнования допускается два состава сборной команды страны.

Мужчины снова примут участие в соревнованиях

В рамках чемпионата России также пройдет турнир по художественной гимнастике среди мужчин. Спортсменам нужно быть мастерами спорта и быть не моложе 2007 года рождения. Выступать гимнасты будут в дисциплинах «гимнастическая палка», «гимнастические кольца», «скакалка» и «булавы». Для того чтобы поучаствовать в чемпионате страны, атлетам нужно занять с 1-го по 6-е места на региональных турнирах.

Отдельно мужчины выступят на соревнованиях групповых упражнений. В команде должно быть минимум пять, максимум шесть спортсменов. В рамках такого турнира гимнасты выполняют упражнение без предмета с элементами акробатики.

Арина и Дина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Возвращение Авериных

О том, что Дина и Арина будут на чемпионате страны, несколько дней назад ТАСС рассказала Ирина Винер, главный тренер сборной: «Они примут участие в гала-концертах, которые состоятся 22 февраля и 4 марта, в чемпионате России и в мартовском Кубке чемпионок».

Спросили и самих Авериных, хотят ли они поучаствовать в турнире. «Если успеем подготовиться, будем живы-здоровы, то, конечно, будем выступать на чемпионате России», — ответила Дина.

В августе Дина неоднозначно высказывалась о своей карьере. Серебряный призер Олимпийских игр говорила, что если бы не сестра, то она уже закончила бы. Геополитическая ситуация добавила скептицизма относительно продолжения выступлений на соревнованиях. Арина говорила, что если Россию не допустят до Олимпиады во Франции, то сестры закончат карьеру. Некоторое время гимнастки еще продолжали выступать, но потом на несколько месяцев прекратили участие в турнирах — ездили на мастер-класс в Мексику, занимались лечением и учебой, показывали новые номера в гала-концертах.

Сейчас Аверины решили вернуться — возможно, причина в высказываниях президента МОК Томаса Баха. Глава олимпийского движения допустил, что россиян и белорусов смогут допустить до международных стартов при определенных условиях. Конкретных деталей пока не объявлено и окончательное решение о приглашении наших спортсменов на Олимпиаду-2024 пока не принято.

Дина и Арина, а также Лала выступили на контрольной тренировке в рамках первенства России. Девушки выглядели счастливыми и сосредоточенными, а Ирина Александровна Винер — довольной. Каждую из гимнасток главный тренер сборной встречала объятиями и поцелуем. Борьба между Авериными, Крамаренко и другими гимнастками привнесет интриги в чемпионат России — несмотря на травмы, сложности с приспособлением к правилам и поиском мотивации, Дина и Арина остаются серьезными конкурентками.

Расписание чемпионата России-2023

25 февраля, 9.00 — Командные соревнования, обруч и мяч

25 февраля, 9.00 — Командные соревнования, булавы и лента

27 февраля, 13.00 — Финал индивидуального многоборья

28 февраля, 12.00 — Финалы в отдельных видах индивидуальной программы; индивидуальная программа среди мужчин и групповые упражнения, смешанные пары

2 марта, 9.00 — Групповые упражнения, многоборье

3 марта, 10.00 — Групповые упражнения, финалы в отдельных видах

4 марта — Церемония награждения; гала-концерт