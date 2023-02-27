Аверины пропустили финал многоборья на чемпионате России и все равно победили. Как это получилось?

Абсолютной чемпионкой страны стала 16-летняя Анна Попова, которая обыграла Лалу Крамаренко.

Чемпионат России. Личное многоборье

1. Анна Попова — 158,35

2. Мария Борисова — 155,05

3. Лала Крамаренко — 153,45

4. Диана Чугунихина — 150,45

5. Карина Киреева — 147,15

6. Милена Щенятская — 146,40

Во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер с 25 февраля по 4 марта проходит чемпионат России. Пять последних лет в индивидуальном многоборье побеждали сестры Аверины. В этот раз чемпионкой стала другая гимнастка, но не Лала Крамаренко, как все того ожидали. Дина и Арина тоже выиграли, но в другом виде. При этом соревнования проводились по разным правилам — российским и международным.

Арина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ситуация с Авериными

В командном многоборье впервые с осени выступали сестры Аверины. Дина по итогам четырех видов стала третьей, Арина — десятой. При этом оценки гимнасткам выставляли не сразу же после того, как они показывали программы. Общую сумму баллов объявили только в конце четырех видов. То же самое произошло с оценками Лалы Крамаренко и Анастасии Гузенковой. Возможно, все дело в том, что девушки выступали не по российским правилам, как остальные «художницы», а по международным. Изначально такая информация, появившаяся в соцсетях, касалась только Авериных. Позже добавились Крамаренко и Гузенкова. Была ли это сумма баллов, которую девушки заработали чисто по правилам FIG, или оценки как-то уравнивались с тем, что они могли бы получить по российским правилам, не объявлено.

Несмотря на свои позиции после командного турнира, Аверины спокойно проходили в финал личного многоборья. Туда по регламенту соревнований попадают 24 гимнастки. Но в стартовом списке ни одна из сестер не появилась. Объяснения этому не было вплоть до середины соревновательного дня, пока журналисты не спросили о произошедшем Ирину Винер. «Сестры Аверины выступят сегодня в двух упражнениях. У них новые программы, буквально сделали их позавчера. Вчера с ними выступали. Была другая музыка, на опробовании посмотрели, поняли, что не очень им подходит. Нашли другую. Накануне были ошибки, хотели немного передохнуть. Будут выступать позднее. Теперь будут два упражнения, которые они подготовили», — рассказала главный тренер сборной.

Дина и Арина действительно вышли на ковер. Серебряный призер Олимпийских игр выступила с постановкой под «Болеро» с булавами — программа не совсем новая, в командном соревновании гимнастка показывала то же самое. А вот у Арины музыка поменялась — сначала это был Alien's Office от Ara Malikian, на следующей день композиция изменилась на «Все, что было» от Kvatro. Сестры выполнили упражнения гораздо чище, чем за день до этого. Но оценки сравнивать было невозможно — им их не выставили. А больше на соревновательном ковре гимнастки 27 февраля не появились.

Лала Крамаренко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Олимпийская программа Крамаренко

Квалификацию выиграла Лала Крамаренко, набрав сумасшедшую сумму баллов, несмотря на ошибки в ленте. Второй стала Анна Попова, тренирующаяся, кстати, у Юлии Барсуковой вместе с Авериными. В личном многоборье Попова впервые стала чемпионкой России (это вообще единственная ее медаль этого турнира на текущий момент), а Крамаренко ей проиграла. К системе оценивания все еще необходимы пояснения — уравнивались ли как-то оценки или нет, но Лала действительно в понедельник выступила хуже. Грубая ошибка случилась опять же только в ленте, но и в других видах хватало неточностей.

Поэтому Крамаренко обошла не только Попова, но и Мария Борисова. На нескольких стартах подряд, включая квалификацию на чемпионате России, Маше не удавалось чисто исполнить программы. Болельщики уже даже начинали шутить насчет количества потерь на четыре выступления — мол, вот тогда-то всего парочка, не так уж и много. Но гимнастка не обращала на это внимания и показала, что может выступать чисто. Как итог — серебро чемпионата России.

«Несмотря на то что мы не выступаем на международных соревнованиях, мы все равно меняем программы. Так же, как всегда. Поменяли у Дины и Арины Авериных, Лалы Крамаренко. Взяли хорошие, интересные произведения — для Лалы «Кармину Бурану» с концерта, где выступал Ильдар Абдразаков. Достойная программа, олимпийская. И у Анны Поповой, и у Дианы Чугунихиной, и у Марии Борисовой. У нас как была длинная скамейка, так и осталась. Стала еще больше», — прокомментировала новые упражнения и выступления гимнасток Ирина Винер, главный тренер сборной России.

Аверины вышли только с одним упражнением. Сестры должны выступить и во вторник, но будут ли им ставить оценки и сколько программ они покажут, пока что загадка. В понедельник они появились на ковре еще раз — уже не выступать, а получать медали за командный турнир. Дине и Арине вручили награды за первое место на чемпионате России в составе сборной Москвы. Вместе с ними на пьедестал поднялись Лала Крамаренко, Александра Скубова, Екатерина Сазонова и Карина Киреева.