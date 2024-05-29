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Сегодня, 00:45

«Мне хотелось бы поговорить об этом». О чем рассказала олимпийская чемпионка Мамун

Олимпийская чемпионка Мамун оценила участие россиян в Играх-2024
Маргарита Мамун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала неоднозначное интервью блогеру Вите Кравченко и сделала несколько громких заявлений.

О сравнении статуса россиян на Олимпиаде-2024 с бомжами:

— Для меня самое главное — это уважение. Я росла в такой семье, я тренировалась в таких условиях большую часть карьеры. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других... Так нельзя, мне кажется. Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное, там каждый раз происходит что-то очень крутое. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет.

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Об Играх дружбы вместо Олимпиады:

— У спортсменов жизнь одна, карьера одна и возможность одна. У меня была одна возможность поехать на Олимпиаду. Больше другой возможности не было. Очень много слышу: вот проведем мы Игры дружбы, заменим... Мне не очень приятно становится, потому что вы действительно обесцениваете победу на Олимпиаде. Игры дружбы проводите — здорово, хорошо, молодцы. Но не надо говорить, что это замена Олимпийским играм. К сожалению, это не так.

Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное. Там каждый раз происходит что-то очень крутое. Спортсмены-друзья выигрывают и делят первое место, договариваются друг с другом, как в легкой атлетике. Кто-то теряет, и выигрывает кто-то другой, как было в моем случае — все были уверены, что Яна Кудрявцева выиграет. Кто-то делает кому-то предложение, какой-то мальчик обыгрывает Майкла Фелпса. Олимпиада — это что-то просто умопомрачительное. К сожалению, без нее будет очень грустно, если наших спортсменов не будет.

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О подаренной машине BMW за золото Рио-2016:

— На Красной площади вручали. Я на самом деле отодрала только в прошлом году. Надпись «сборная России» шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше.

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Про домогательства со стороны детского тренера:

— Мне хотелось бы поговорить об этом, но всегда что-то мешало. Какой-то внутренний страх, неуверенность. Эта тема у нас табуированная. Я решилась об этом говорить, потому что сама стала мамой.

Я тренировалась у мужчины — это огромное исключение в художественной гимнастике, именно в российской. Он водил нас по субботам, когда были короткие тренировки, в кино. Мы девчонки, родители говорили, что у него нет детей — вы его дети. И представляешь — нас 7-8 девчонок из этого клуба, он идет спереди, а мы занимаем заранее места, кто не будет рядом с ним сидеть — руку на коленку он положит обязательно.

Мы ехали на поезде в купе. Я была на верхней полке, не слезала всю поездку. Настолько я боялась. Он вставал, и верхняя полка была на уровне его лица. Я жалась к стенке, поближе к багажу. Это был год 2008-й, наверное, мне уже было 13 лет, и я до сих пор не могла сказать об этом родителям.

Мы шли куда-то, он мог спокойно подойти и взять за руку. Я помню, мне родители немного денег в поездки давали. Он мог мне деньгу в руку вложить, чтобы никто не видел из других девочек. У меня было огромное отторжение. Я ни с кем это не обсуждала, но, приходя в номер, я брала эти деньги, клала в пакет, закручивала и выкидывала в мусорку.

Его нет в живых больше, поэтому, наверное, я могу рассказать о всей этой ситуации. Если бы он был жив — я не знаю. Были бы суды 100 процентов, наверное, я бы очень этого хотела, потому что он принес очень много боли многим людям.

Когда я вышла замуж, и мы переехали в новую квартиру, боялась, что он сюда придет. Мне страшно, что я увижу его еще раз в своей жизни. Во сне бывает, что я неистово кричу на него. Бывают сны, что я в зале, вокруг девочки, он начинает ко мне приставать, а вокруг всем все равно.

Он делал разные вещи, но до самого ужасного в моем случае не дошло. Эти сажания на колени, массаж ног, который происходит уже выше допустимого. Меня всю парализовало. Я понимала, что это неправильно, мне некомфортно, но сделать ничего не могла.

Маргарита Мамун. «Руки заходили гораздо выше положенного». Маргарита Мамун рассказала о домогательствах тренера

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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«Руки заходили гораздо выше положенного». Маргарита Мамун рассказала о домогательствах тренера