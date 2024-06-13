«Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». Подробнее о скандале в художественной гимнастике

Гимнастки сборной России ошибаются в простых элементах, а судьи жалуются на запрет снимать за это баллы.

Мнение Кристина Антонова

Ответ президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер на вопрос о давлении на судей на недавнем старте породил новую волну обсуждений. Она заявила, что не верит в существование проблемы: по ее словам, гимнастка всегда теряет баллы, если плохо делает элемент. Между тем тревогу вызывает не только то, что судей, возможно, принуждают судить сборную лояльнее. Не появляется ли у спортсменок из национальной команды чувство, будто они неприкасаемы, будто могут позволить себе некачественное исполнение и все равно получать высокие баллы? Разбираемся в деталях ситуации.

Какой элемент вызвал спор?

Итак, оставшаяся анонимной судья написала в соцсетях, что «поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо в шагом прогнувшись».

Шагом прогнувшись — это прыжок в шпагат, во время которого гимнастки наклоняют туловище назад. То есть нужно прыгнуть, отталкиваясь одной ногой, в воздухе развести ноги в продольный шпагат на 180 и более градусов и в этот момент наклониться головой к заднему бедру. Существует похожий прыжок, шагом в кольцо, но вряд ли судья говорила о нем. Вероятнее всего, замыкание кольца в данном случае означает касание головой ноги при наклоне. «Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере я не увидела касания. В защиту своей позиции мне сказали: «Уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок», — цитирует судью Telegram-канал «Больше, чем жизнь...».

Предположительно, ситуация развернулась на турнире Evgeniya Cup в Омске, который проводился по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). Отдельно гимнастки выполняли упражнение без предмета, которое оценивалось по российским правилам. Ирина Винер заявила, что наказание за такую ошибку есть как по российской, так и по международной системе, и назвала ситуацию «домыслами журналистов».

В каком упражнении судья применила сбавку, не уточняется, но важно здесь то, что российские правила в этом отношении на порядок строже.

Судейский столик на соревнованиях по художественной гимнастике. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие сбавки полагаются за плохое исполнение?

И в российских, и в международных правилах простой шагом прогнувшись стоит одинаково — 0,5 балла. Это довольно средняя стоимость по меркам трудностей тела (что, кстати, является важной деталью для понимания всей картины, ведь речь идет о гимнастке из сборной).

Кроме того, из общих положений и тех, и других правил следует: все прыжки должны иметь определяемую форму в полете и выполняться на достаточной высоте. А правильная форма для трудностей тела с наклоном предусматривает обязательное касание ноги.

Расхождения начинаются дальше. Правила FIG признают прыжок, если его форма узнаваема, но имеет отклонения. Просто за них назначаются сбавки от 0.1 до 0.3 балла. Правила ВФХГ говорят: трудность тела без касания не засчитывается вообще, а сверху еще и применяются сбавки.

Получается, что гимнастка сборной России могла не просто получить сбавку, но и остаться без прыжка вовсе — если дело было в упражнении без предмета.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как определяются формы и сбавки?

Важная отличительная черта субъективных видов спорта в том, что во время выступления спортсмен должен быть крайне убедительным. Если гимнастка хочет получить всю стоимость элемента, нужно делать максимально четко и выверенно. Иначе споры будут бесконечными.

Отклонения от формы в элементах в международных правилах измеряются в градусах. Чем больше угол, тем больше сбавка. В российских недопустимы и минимальные отклонения, то есть нужно показать ровно то, что написано. Конечно, судьи не сидят с транспортирами, поэтому опираются во многом на ощущения.

Если судья не уверен, дотянула ли девочка ногу, докрутила ли поворот, достаточно ли прогнулась, он с большей долей вероятности поставит сбавку или не засчитает, чем закроет на это глаза. По крайней мере, так должно быть — вне зависимости от статуса спортсменки. И если этот подход применять повсеместно, то судейству действительно добавится справедливости.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Это сложный прыжок? Сборницам стыдно терять на нем баллы?

Здесь права серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина: шагом прогнувшись — не тот прыжок, на котором гимнасткам сборной России простительно делать ошибки.

Этот элемент начинают учить очень рано, обычно лет до семи или восьми, и так же рано начинают его усложнять. Вариантов масса: можно прыгать с двух ног или со сменой ног, с наклоном и одновременно в кольцо (то есть касаться головой бедра, а стопой стремиться к груди) или с наклоном с разворотом — этот прыжок на балетный манер еще называют антурнан прогнувшись. Последний у гимнасток на высоком уровне особенно популярен, потому что стоит дороже.

Посмотрите олимпийский турнир в Токио — такой прыжок, причем с явным касанием, есть не то что у каждой второй, а практически у каждой первой. Он, чистый на 100 процентов, был и в программах Дины Авериной, которая элементы на спину вставляла крайне избирательно из-за серьезной травмы.

Мы на голову выше всего мира — так российская художественная гимнастика, негласно, а иногда и вполне открыто, позиционировала себя в последние десятилетия. И чаще всего это было абсолютной правдой. Но вот только чтобы так и оставалось, судьям нельзя позволять сомневаться, коснулись мы этой головой ноги в прыжке или нет. И особенно сейчас, когда спорт находится в изоляции. Потому что потом, по возвращении на мировую арену, нас всех может ждать неприятный сюрприз. Едва ли в спорной ситуации судьи Олимпийских игр будут смотреть на нас сквозь пальцы и прощать нам то, что мы привыкли прощать самим себе.