Спортивную и художественную гимнастику объединяют. К чему это приведет?

В России снова начался процесс укрупнения национальных федераций по видам спорта.

Министерство спорта России объявило о предстоящем объединении под одной крышей четырех национальных федераций, развивающих гимнастические виды. «Состоялись заседания исполкомов и президиумов Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Руководящие органы приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России, — говорится в сообщении Минспорта РФ. — Ранее с этим предложением выступил президент ФСГР Василий Титов. Возглавляемая им организация является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики, которая объединяет все гимнастические виды спорта».

Отдельная инициатива

С одной стороны, событие чисто бюрократическое и вряд ли напрямую затронет интересы спортсменов и болельщиков. С другой — процесс намечается нетривиальный, и глава новой организации получит немалый вес в отечественном спортивном сообществе. Зачем же потребовалось это объединение и к чему оно приведет? Формально объяснение всего одно — для улучшения взаимодействия с Международной федерацией гимнастики, которой сложно контактировать с разрозненными национальными структурами в России, и в FIG все равно взаимодействуют только с федерацией Василия Титова, которая до сих пор являлась как бы «посланником» нашей художественной гимнастики, прыжков на батуте и неолимпийских видов акробатики и аэробики. Теперь эта схема будет оформлена официально, и станет проще.

С другой стороны, руководители объединяемых видов спорта неизбежно лишатся части своего статуса, полномочий и во всех своих начинаниях получат еще один уровень согласования. Сложнее станет и взаимодействие с мелкими спонсорами. И главное — происходящее не является частью некого глобального процесса по укреплению управляющих структур российского спорта. Это некая отдельная инициатива, связанная исключительно с гимнастикой и ее «смежниками». В других видах укрупнения нет, а проблема взаимодействия с международными структурами решается по-разному и в целом не приводит к большим катастрофам.

Например, клиентами Международной федерации лыжных видов спорта в нашей стране являются сразу пять разных организаций: Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России, Российская федерация горнолыжного спорта и Федерация сноуборда России. Причем две последние «развелись» всего десять лет назад. Все они создали Ассоциацию лыжных видов спорта РФ — она и представляет нашу страну в FIS.

В водных видах долгое время тоже существовал проект укрупнения. Алексей Власенко объединил под своим началом все водные дисциплины, кроме плавания (синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло), но из-за своей предпринимательской деятельности получил неприятности с законом, и в итоге три перечисленные федерации теперь снова действуют сами по себе.

Василий Титов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впереди объединительная конференция

«Решение об объединении было одобрено, это действительно так, — подтвердил в интервью «СЭ» глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. — Вообще, данная идея возникла где-то год назад. Теперь же было проведено заседание президиумов, которые поддержали данное предложение. Нужно провести объединительную конференцию — для понимания, что теперь за организация будет работать как объединенная федерация дальше, как я и предлагал».

«Сейчас действительно прорабатывается вопрос объединения федераций. И произойдет это, видимо, в октябре», — уточнила для «СЭ» глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Мне кажется, мы всегда были одной семьей, — отметила в разговоре с «СЭ» призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Батыршина. — Если были показательные номера, то мы все время вместе выступали. Естественно, мы всегда были заодно. В мире все давно подчинено единой федерации. Наверное, Россия решила пойти в этом направлении и видит плюсы для себя. Стоит ждать только хорошего! Понятно, что, кого бы ни выбрали руководителем, неважно, от федерации художественной или спортивной гимнастики, это все равно будет хорошо. Уверена, не будет такого, что одному виду спорта уделяется больше внимания, чем другим. Не сомневаюсь, все будет равноценно. Иначе все были бы против объединения».

«В других странах такая практика есть: все гимнастические федерации находятся под одним зонтиком, — подтвердил «СЭ» президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. — В мире почти не осталось разрозненных федераций. Не уверен, но, возможно, такое осталось в Болгарии. Мы сохраним такую же независимость внутри большой федерации, останемся видом спорта, сохраним весь контингент, который у нас работает. Возможно, будет консолидация средств, откроются финансовые потоки. Но пока сказать сложно. Поработаем — увидим».

Анжела Бладцева на Олимпиаде-2024 в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какими будут пределы автономии?

Плюсы укрупнения очевидны и давно известны. И здесь не только международный аспект, который даже в условиях санкций очень важен. Большой федерации проще работать с государственными органами и в целом проводить грамотную, прозрачную финансовую политику, а также решать юридические вопросы. Проще организовать работу с медиа — в этом плане ситуация в отдельных гимнастических федерациях оставляет желать лучшего. Но, разумеется, есть и отрицательные стороны. Особенно тяжело будет неолимпийским акробатике и аэробике, которые и так не слишком заметны, а за спиной спортивной гимнастики и «художки» вообще рискуют уйти на дальний план.

Сложнее станет и с дифференцированным подходом к разным сложным моментам. Например, все мы знаем, что наши батутисты, в отличие от остальных гимнастов, согласились участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При новом раскладе подобное окажется невозможным. То же касается экспериментов с российскими правилами и регламентами, которые в последние время имели место в художественной гимнастике. Впрочем, многое будет зависеть и от нового руководителя большой гимнастической структуры — насколько широкую автономию получат отдельные дисциплины. Потому что в разных видах спорта есть серьезные нюансы, и они никуда не исчезнут. И после реформы странно будет их не учитывать.