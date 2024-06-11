Нужны ли поблажки спортсменам из сборной? Острая дискуссия в художественной гимнастике

Появились сообщения о лояльности судей на внутренних соревнованиях к «художницам» из сборной. Федерация их отрицает.

В сообществе любителей художественной гимнастики разгорелась дискуссия, вызванная тревожным сообщением одной из российских судей. Эта арбитр призналась в соцсетях, что на недавнем турнире в нашей стране столкнулась с давлением — в связи со своей оценкой выступления спортсменки из сборной. Имя судьи и гимнастки не обнародованы по этическим соображениям. Однако речь здесь не о персоналиях, а в целом о ситуации, которая затрагивает не только художественную гимнастику, а все виды спорта с субъективным судейством.

Спорная ситуация или домыслы?

«Сегодня я поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо шагом прогнувшись, — цитирует судью Телеграм-канал «Больше, чем жизнь...». — Ведь это является базовым условием для того, чтобы элемент был засчитан. Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере я не увидела касания. В защиту своей позиции мне сказали: «Уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». В итоге мою сбавку не изменили. Но меня серьезно беспокоит судьба сборной России, в системе, где в спорных ситуациях нет места поиску истины, а есть только борьба авторитетов между спорящими».

«Я там не была, ничему не верю. У нас есть сбавки, — заявила в интервью «СЭ» главный тренер сборной России Ирина Винер. — По международным соревнованиям, например, если нога не касается головы — идет градация. Если не коснулась близко — 0,1. Если далеко — 0,3. В российских соревнованиях нужно касаться. Либо касаешься и делаешь элемент правильно, либо он не засчитывается. Что произошло на турнире — я не знаю. Это домыслы журналистов».

Как бы то ни было, споры в данной ситуации неизбежны, единственный способ для именитых спортсменок избежать подозрений в лояльном судействе — это демонстрировать уровень на две головы выше, чем у соперниц. Увы, это получается далеко не всегда. Если в прежние годы звезды сборной России в основном выступали на международных стартах и только изредка — на внутренней арене, то сейчас им приходится соревноваться в основном на российских турнирах, где очень высокий уровень конкуренции. И стабильности в такой обстановке сборницам порой не хватает.

Ирина Винер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будет ли расследование?

«Странная ситуация. Непонятная, — отметила в разговоре с «СЭ» призер Олимпиады Яна Батыршина. — Я в это не то что не верю, но мне нужны факты и доказательства. Нужно посмотреть это выступление. И как может гимнастка из сборной России не прыгнуть прыжок шагом прогнувшись не той формы? У нас лучшие гимнастки на планете, которые делают даже перешпагаты и перекольца. Поэтому, когда это заявление попалось мне на глаза, я его перелистнула. Такого не может быть в принципе, чтобы гимнастка сборной не сделала прыжок шагом прогнувшись, не коснувшись, чтобы судья за это сняла баллы. Даже смешно. Не могу относиться к этому комментарию серьезно».

С одной стороны, все спортсмены из национальной команды, безусловно, заслуживают поддержки. Ведь кандидатами в сборную обычно становятся самые одаренные, и они всегда испытывают дополнительное давление, стараясь оправдать надежды, которые на них возлагают. Придирки судей в такой ситуации могут сильно повлиять на моральное состояние спортсмена, особенно юного и неопытного.

С другой стороны, сама суть спорта — в равных возможностях для участников соревнований. И если арбитров вынуждают относиться к ошибкам звезд снисходительно — это как минимум повод для разбирательств.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики могут не верить заявлению судьи в соцсетях и считать это домыслами. Однако ситуация требует расследования. Ведь если спортсменка уровня национальной команды допускает серьезные ошибки, а ее представители (или организаторы соревнований) вынуждают судей закрывать на это глаза, такое давление — повод для радикальных выводов на будущее. В конкретном турнире арбитру удалось отстоять свою позицию, но кто-то из специалистов может дрогнуть. И такой пример необъективности ляжет пятном на репутацию соревнований.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большой талант всегда проложит себе дорогу, пробьется через сложности, ему не нужны тепличные условия в виде лояльного судейства. Можно сказать даже, что особое отношение только вредит звезде, настраивая ее на то, что победу можно одержать и не выкладываясь на сто процентов. А последствия ошибок, если что, можно нивелировать исключительно за счет громкого имени, пристыдив судей. Такое, увы, не редкость на наших внутренних стартах. И то, что такие скандалы не получают публичной огласки, очень плохо для такого вида спорта, где многое основано на доверии к судья и тренерам.

Так, может, федерации не стоит закрывать глаза на подобные звоночки? Отстаивать чистоту внутренних соревнований и репутацию всей российской художественной гимнастики — важная задача в столь непростое время для нашего спорта.