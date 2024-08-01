Свой путь. В тупик. Зачем России собственные правила в художественной гимнастике?

Эксперименты могут дорого обойтись нашим спортсменкам после возвращения на международную арену.

Летние Олимпийские Игры, которые проходят сейчас в Париже, показывают: многие международные федерации морально готовы к возвращению россиян. Вопрос в том, готовы ли к этому мы сами и на каких условиях. Тем не менее очевидно, что российские спортсмены после двух с половиной лет изоляции могут оказаться на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы практически в любой момент. Но, если это случится, сможем ли мы сразу же вернуться на прежние ведущие роли?

В разных видах спорта и в разных сборных ситуации, конечно же, разные. Есть команды, которые очень внимательно следят за мировыми трендами и четко им соответствуют. А вот один из наших самых успешных видов — художественная гимнастика — в настоящее время переживает своеобразный момент. Здесь в последние годы проводится спорный эксперимент с собственными правилами соревнований.

Турниры под эгидой национальной федерации как бы разделены на две номинации — старты согласно международным требованиям FIG и соревнования по внутреннему распорядку, более сложному в техническом плане. Изначально наша сборная как лидер этого вида спорта, вероятно, хотела показать миру, что боссы мировой гимнастики заблуждаются, притормаживая прогресс «художки».

Однако в условиях неучастия россиянок в крупнейших стартах нововведения выглядят неоднозначно. Помимо путаницы, они подрывают уровень готовности отечественных спортсменок к выступлениям по международным стандартам и приводят к их чрезмерной перегруженности.

Ирина Винер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гарантия от «сюрпризов»

Есть мнение, что идея «пойти своим путем» возникла у руководства нашей сборной на фоне конфликта с международной федерацией после Олимпиады-2020. Напомню, что в Токио лидер команды ОКР Дина Аверина, выступив чисто, сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю. Одно из объяснений наших оппонентов заключалось в том, что соперница лучше «просчитала» свои программы, адаптировав их под нюансы правил. В том, что Дина как спортсменка намного сильнее Линой, никто не сомневается. Но вот в конкретной ситуации Ашрам и ее тренер смогли найти лазейку для победы. Поэтому имеет право на существование позиция, что грамотно подобранные компоненты выступления по правилам FIG могут помочь обойти фаворита «математически», даже если гимнастка допускала ошибки.

Естественно, главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер на будущее захотелось обезопасить нашу команду от подобных сюрпризов. И одним из вариантов могло стать создание таких правил, где спортсменка, лучше подготовленная технически, объективно более одаренная и выносливая, побеждает без вариантов. Но после ссоры с экс-главой технического комитета FIG по художественной гимнастике Натальей Кузьминой и после дисквалификации самой Винер возможность устроить революцию в правилах на мировом уровне у нас пропала. В такой ситуации логичной выглядела обкатка новых требований на внутренней арене — с тем чтобы потом предъявить их как более прогрессивные по сравнению с теми, которые используются «ретроградами» из международной федерации.

В принципе, национальные отклонения в правилах в других видах спорта — не редкость. Например, в баскетболе немало различий между НБА и европейскими турнирами (от продолжительности матча до правил о фолах), в лыжных гонках у нас с опозданием приняли реформу по уравниванию мужских и женских дистанций, в фигурном катании по разным странам есть различия с возрастными ограничениями. В целом российские спортивные федерации не обязаны полностью заимствовать международные правила. Однако надо понимать, что существенное отклонение от трендов может затруднять взаимодействие с мировым спортивным сообществом и мешать развитию вида спорта в России. И хотя в отечественных правилах иногда могут быть нюансы, в целом все придерживаются международных требований.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Напрасная трата времени

С 2008 года международная федерация начала борьбу против усложнения программ в спортивной и художественной гимнастике, ссылаясь на то, что некоторые «элементы высшего пилотажа» представляют высокую опасность для здоровья спортсменов. Тезис этот спорный, поскольку на практике многие ограничения оказались субъективными и порой били по представителям какой-то одной школы гимнастики, в том числе — российской. В художественной гимнастике из правил исключили ряд зрелищных элементов, что сделало композиции однообразными. Возможность демонстрировать уникальные способности каждой спортсменки свелись к минимуму, что затормозило развитие спорта.

Кроме того, в правилах FIG стало постепенно снижаться количество элементов, которые необходимо выполнить за полторы минуты. Если в 2004-м оно достигало 30, то сейчас — 9. Можно делать больше, но смысла нет — не посчитают. Ключевое новшество российских правил направлено как раз против этого: были отменены ограничения на количество элементов, и все, что выполнено на достаточном уровне, приносит гимнастке баллы. Таким образом, соперничество сводится в первую очередь к тому, чтобы физически успеть сделать больше дорогих элементов и показать свой абсолютный максимум, а не подобрать их ограниченное количество, что при некоторых обстоятельствах уравнивает просто сильных гимнасток и выдающихся. Еще из важного: в российских правилах не засчитываются элементы даже с минимальным отклонением от формы (по FIG за это положена лишь сбавка), а еще в них, в отличие от международных, есть удвоения стоимости за более качественное исполнение.

В парадигме олимпийского «быстрее, выше, сильнее» это казалось логичным и перспективным. Однако на практике все оказалось не так просто. Во-первых, выяснилось, что новые установки подходят довольно узкому кругу спортсменок. Некоторые гимнастки, которые могли бы хорошо проявить себя на стартах по критериям FIG, оказываются неконкурентоспособны при российском регламенте, но все равно вынуждены тратить время и подвергать себя риску травм, чтобы участвовать в экспериментальном проекте. Особенно эта проблема актуальна для девушек, которые в спорте давно — во взрослом возрасте такие перестройки под силу не каждому.

Во-вторых, зрелищности программам нововведения, вопреки ожиданиям, не добавили. Отмена ограничений на повторы элементов привела к тому, что некоторые спортсменки начали делать один и тот же элемент по много раз подряд, тратя на это до трети времени программы. И выглядит это, мягко говоря, не здорово. Получается резкий перекос в сторону одного компонента, и упражнения теряют в динамике. Это мешает артистичности, мешает показывать именно постановку, какие в золотом фонде художественной гимнастики всегда были симбиозом сверхсложной техники и искусства.

В-третьих, новая система оценки подразумевает большое количество надбавок за вещи, которые не видны невооруженным глазом (например, за особенное исполнение рисков), непонятна зрителю. И человек без подготовки теряется: он видит, что две гимнастки сделали упражнение чисто, выполнили примерно одинаковые элементы, а разница в оценках составила пять или больше баллов. Это не только не добавляет интереса к турнирам, но и подрывает доверие к решениям судей.

В-четвертых, большие вопросы вызывает предусмотренное российскими правилами упражнение без предмета. В детском спорте оно смотрится органично, но вот в исполнении взрослых девушек сильно напоминает шоу, а не спорт. И, главное, непонятно, зачем спортсменки тратят на него время и силы, если перспектива возвращения этого вида на международную арену в обозримом будущем стремится к нулю?

Все это имеет смысл только в том случае, если мы и сами не собираемся поддерживать никаких отношений с FIG и хотим всегда соревноваться только сами с собой. Но уверены ли мы, что это хорошая идея?

Лала Крамаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Высокая цена

Наверное, опыты с разными правилами можно было бы считать относительно безобидными поисками лучших решений, если бы у сборной России отсутствовала перспектива возвращения на международную арену или выступлений на крупных соревнованиях по правилам FIG — таких, например, как недавние Игры БРИКС. Однако международные регламенты существуют независимо от того, как мы к ним относимся, а наша конкурентоспособность на мировом уровне, оттого что мы отвлекаемся на эксперименты, не повышается. Между тем, вероятность того, что после возвращения на международную арену мы с нынешним багажом окажемся далеко не на лидирующих позициях, увы, высока.

Самое печальное, что новые российские правила полностью исключают возможность сопоставления уровня наших спортсменок с призерами последних чемпионатов мира и Европы. Возможность повторов элементов и новые надбавки привели к тому, что оценки российских девушек взлетели до небес. На последнем чемпионате России наши сборницы получали до 46 баллов. При этом на международной арене наивысшие оценки составляют около 36. При такой колоссальной разнице отследить и понять, насколько наши гимнастки конкурентоспособны на международном уровне, стало невозможно.

По словам Винер, россиянки пошли по «системе правил для прогрессивной художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил». Однако Игры БРИКС показали, что оценки российских спортсменок в системе FIG по сравнению с конкурентками не повысились. Стиляна Николова из Болгарии выиграла чемпионат Европы в мае этого года с таким же результатом, что и наш лидер Лала Крамаренко — турнир в Казани. Видимого преимущества российские гимнастки перед всем миром, судя по всему, больше не имеют. И в связи с этим за наше возвращение на крупнейшие мировые старты становится крайне тревожно.

Как известно, Россия стояла у истоков художественной гимнастики как вида спорта. Вот и сейчас мы, видимо, хотели стать не просто законодателями мод, но и первопроходцами, открыть для спортсменок всего мира новые горизонты. Но не получилось ли так, что в какой-то момент эти благие устремления завели нас в тупик? Ведь лучшее, как известно, враг хорошего. А пока мы отвлекаемся на спорные эксперименты, наши соперницы не дремлют и уверенно двигаются вперед.