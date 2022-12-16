Александр Первухин вернулся на пост главного тренера сборной России по регби

Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби.

«Спасибо за доверие, это очень сложный период. Представленная программа определяет ситуацию. Наша программа должна фокусироваться на отборочных соревнованиях к Кубку мира 2030 года. Необходимы международные матчи, идут переговоры с Южной Африкой», — сказал Первухин ТАСС.

63-летний Первухин также является главным тренером красноярского клуба «Енисей-СТМ». Он несколько раз ранее был главным тренером национальной команды.

До Первухина сборную России возглавлял южноафриканец Дик Мьюир.