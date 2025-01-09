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Регби

Сегодня, 09:57

Английский регбийный клуб запретил россиянину Готовцеву носить национальный флаг на форме

Алина Савинова
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Регбийный клуб «Глостер» из Англии запретил российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить национальный флаг на свою игровую форму.

В клубе заявили, что решение было принято после жалобы одного из болельщиков в соцсетях.

«Национальный флаг Кирилла не будет размещен на его футболке в соответствии с наложенными санкциями. Мы понимаем, что этот флаг может вызывать различные коннотации, и приносим извинения, если это могло кого-то обидеть», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

При этом остальные иностранные игроки смогут продолжить наносить на экипировку флаги своих стран. В клубе отметили, что данный вопрос был обсужден с Готовцевым, и тот благосклонно отнесся к этому решению.

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. До этого в России он играл за «Красный Яр». Нападающий представлял сборную страны на чемпионате мира в Японии в 2019-м.

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регби
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