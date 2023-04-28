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Сегодня, 01:26

Давудов — о матче с «Локомотивом»: «Это будет битва двух титанов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хукер «Стрелы» Шамиль Давудов поделился мнением о предстоящем матче чемпионата России против «Локомотива».

— Предстоящий матч против «Локомотива» — безусловно, один из центральных во второй части турнира, это будет битва двух титанов, — цитирует Metaratings.ru Лавудова. — Пенза опасна своими быстрыми атаками. В первом круге мы, выигрывая и контролируя игру, чуть расслабились в концовке, и соперник нас за это наказал, победа была упущена. И мы об этом прекрасно помним.

— Согласны, что в этом сезоне три топ-команды, а остальные чуть ниже уровнем, что и отражается в турнирной таблице?

— Не сказал бы, что в этом сезоне выделяются три команды. «Красный Яр» и «ВВА-Подмосковье» преследуют лидирующую тройку, эти команды опасны для любого из топ-3.

Источник: https://metaratings.ru/news/khuker-strely-davudov-o-matche-s-lokomotivom-eto-budet-bitva-dvukh-titanov-246671/
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