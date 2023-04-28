Давудов — о матче с «Локомотивом»: «Это будет битва двух титанов»

Хукер «Стрелы» Шамиль Давудов поделился мнением о предстоящем матче чемпионата России против «Локомотива».

— Предстоящий матч против «Локомотива» — безусловно, один из центральных во второй части турнира, это будет битва двух титанов, — цитирует Metaratings.ru Лавудова. — Пенза опасна своими быстрыми атаками. В первом круге мы, выигрывая и контролируя игру, чуть расслабились в концовке, и соперник нас за это наказал, победа была упущена. И мы об этом прекрасно помним.

— Согласны, что в этом сезоне три топ-команды, а остальные чуть ниже уровнем, что и отражается в турнирной таблице?

— Не сказал бы, что в этом сезоне выделяются три команды. «Красный Яр» и «ВВА-Подмосковье» преследуют лидирующую тройку, эти команды опасны для любого из топ-3.