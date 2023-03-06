Дзобелов считает, что плей-офф чемпионата России по регби будет самым конкурентным за последние годы

Вингер красноярского «Енисея-СТМ» Хетаг Дзобелов рассказал о том, что ждет от второй части сезона чемпионата России.

«Интересный чемпионат, очень хочется увидеть в плей-офф другое качество игры. Всем хочется, чтобы поднялась конкуренция, в первую очередь за счет того, чтобы стали сильнее другие команды, а не ослаб «Енисей-СТМ». Поверьте, мы очень хотим чувствовать конкуренцию, потому что только в ней ты растешь. Думаю, плей-офф будет самым конкурентным за последние годы», — приводит слова Дзобелова Metaratings.ru.

Чемпионат России по регби возобновится 22 апреля. После десяти туров «Енисей-СТМ» лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка и потерпев только одно поражение.