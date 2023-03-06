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Сегодня, 12:57

Дзобелов заявил, что в сборной России по регби нет больших авторитетов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член сборной России по регби Хетаг Дзобелов поделился мнением о текущем составе национальной команды.

«Поменялась ли атмосфера в сборной России после прихода молодежи? В каком-то плане все немного расслабились, потому что больших авторитетов в сборной сейчас нет. Но опять же все парни пока присматриваются друг к другу. Командная атмосфера, наверное, еще не успела сформироваться. Не хватает ли ветеранов в сборной? Конечно, приятно, когда рядом с тобой тренируется такие опытные игроки, как Юра Кушнарев. Помню свое первое появление в сборной. Смотришь направо — тут Василий Артемьев, налево — Рамиль Гайсин. Два года назад я видел их по телевизору, а тут они вот прямо рядом с тобой тренируются. С другой стороны, на сборе есть тренерский штаб, все равно ты чувствуешь подсказ от опытного человека. Как будет на поле, не знаю, потому что еще не играли. Наверное, будет не хватать опытных ребят», — приводит слова Дзобелова Metaratings.ru.

Первый сбор национальной команды в 2023 году прошел с 13 по 20 февраля в Сочи. Самым старшим из присутствовавших на сборе был 28-летний форвард «Стрелы» Никита Вавилин.

Источник: https://metaratings.ru/news/khetag-dzobelov-bolshikh-avtoritetov-v-sbornoi-rossii-po-regbi-seichas-net-233235/
Сборная России по регби
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