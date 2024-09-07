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Регби

Сегодня, 15:47

«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» и завоевал Кубок России по регби

Алина Савинова
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«Енисей-СТМ» стал победителем Кубка России по регби-2024. Финал турнира проходил в Москве на «ВТБ Арене».

В решающем матче «Енисей» обыграл «Красный Яр» со счетом 15:3. Эта встреча стала юбилейной в противостоянии двух красноярских команд — они провели 150-е дерби.

У победителей очки заработали Франсуа Эстерхейзен, Рашид Магомедсаидов и Николас Остхузен. У «Красного Яра» мяч со штрафного забил Джейсон Таумалоло. На 37-й минуте игрок «соколов» Роберт Сутидзе получил красную карточку.

«Енисей» в 10-й раз выиграл турнир и сравнялся с «Красным Яром» по количеству трофеев.

регби

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