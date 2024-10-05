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Регби

Сегодня, 14:18

Игрока «Красного яра» увезли на скорой в матче чемпионата России

Руслан Минаев
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Регбист «Красного Яра» из Красноярска Хушнуд Сангинов получил сильный удар коленом в грудь в матче против «Локомотива» из Пензы в матче за третье место чемпионата России. Встреча проходит в Красноярске.

В начале игры Сангинов столкнулся с игроком «Локомотива» Валерием Хлутковым. В момент контакта игрок «Красного Яра» получил удар в грудь коленом, после чего Хлутков упал на голову Сангинова.

Пострадавший не смог подняться, после чего его увезли на машине скорой помощи. О состоянии Сангинова пока ничего неизвестно.

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