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Сегодня, 16:15

Лучшие игроки PARI чемпионата России по регби направят средства на благотворительность

Регби.
Фото PARI
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Букмекерская компания PARI и Федерация регби России объявили о старте благотворительной акции. Она будет действовать в течение всего розыгрыша PARI чемпионата России по регби.

В сезоне-2023/24 PARI будет выбирать лучшего игрока месяца, который получит благотворительный сертификат и сам определит, в какой фонд будут направлены средства.

Акция действует до окончания PARI чемпионата России. В этом сезоне в связи с переходом на систему «весна-осень» турнир продлится полтора года — с июля 2023-го по октябрь 2024-го.

«Для PARI это очень ответственный социальный проект. Мы договорились о его реализации с Федерацией регби России, поскольку у нашего национального чемпионата обширная география: от Москвы до Красноярска. Мы надеемся охватить большое количество регионов и оказать помощь нуждающимся», — прокомментировал акцию директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«Мы приветствуем и поддерживаем инициативу PARI развивать палитру наград игрокам турнира и повышать социальную значимость таких наград. Уверен, что для каждого регбиста будет честью получить звание лучшего игрока месяца и лично поддержать социально значимые проекты в своем регионе. Такая связь между коммерческими компаниями, спортом и благотворительными организациями — отличный пример здорового и правильного сотрудничества», — сообщил генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Павел Федоров.

регби
Прогнозы на спорт
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