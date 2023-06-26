Почечуев: «Чтобы в Россию приезжали качественные легионеры, им надо больше денег предлагать»

Регбист «Славы» Николай Почечуев рассказал, что нужно сделать для привлечения качественных легионеров в Россию.

«Им надо больше денег предлагать. Плюс должны быть скауты или агенты, которые ищут игроков. Либо же на них надо выходить через тренеров, закидывать удочку и искать хороших иностранных регбитсов», — цитирует Почечуева Metaratings.ru.

Также спортсмен отметил, что хотел бы видеть в чемпионате России легионеров из Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

«Да, было бы интересно с ними и пообщаться, и поиграть, ведь у них у всех свой стиль игры. Когда все будет хорошо, они к нам поедут играть», — добавил он.

В апреле сообщалось, что в чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров. Со следующего сезона в матчах российского чемпионата на поле одновременно смогут находиться пять иностранных игроков (сейчас — четыре).