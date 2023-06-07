«Показался закрытым человеком». Василий Артемьев рассказал о работе с Моргенштерном

«Показался закрытым человеком». Василий Артемьев рассказал о работе с Моргенштерном

Звезда российского регби Василий Артемьев побывал на самом высоком интервью в жизни. Артемьев первым из амбассадоров букмекерской компании PARI поднялся в небо на спортивном самолете и ответил на вопросы пилота во время «мертвой петли» и «бочки» в рамках шоу «PARI и Поори».

Артемьеву задали вопрос о совместной работе с певцом Алишером Моргенштерном* во время съемок передачи «Русский Ниндзя».

— В жизни Алишер показался мне скромным, отчасти закрытым человеком. У него есть свой ближний круг общения. Чтобы он сидел здесь [в самолете], его надо выкрасть из его иностранной резиденции, — пошутил Артемьев.

* Признан в РФ иноагентом.