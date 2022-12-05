Регби-клуб ЦСКА и дептранс Москвы выпустили лимитированные «Тройки»

Регби-клуб ЦСКА и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпустили эксклюзивную серию карт «Тройка» в клубном дизайне, используемые для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Лимитированная коллекция вышла тиражом 2000 экземпляров, в продажу карты поступили 2 декабря.

Дизайн карты выполнен в цветах армейского клуба в двух вариантах. На одной из карт изображен логотип армейцев, второй вариант посвящен женской команде — на ней изображена игрок РК ЦСКА и сборной России по регби-7 Кристина Середина.

— «В метро существует хорошая традиция — выпускать лимитированные проездные билеты «Единый» и «Тройка», посвященные важным событиям, датам, интересным фактам и организациям. Такие уникальные карты нравятся жителям и коллекционерам. Сегодняшняя «Тройка» — в честь команды ЦСКА по регби, мы выпустили 2000 карт», — отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.