Регбистка московской «Славы» Анастасия Семак рассказала, что не задумываясь пошла спасателем-добровольцем на разборы завалов в «Крокус Сити Холле».

«Я держала руку на пульсе, знала, что мы (спасатели-добровольцы) обязательно будем нужны в зоне ЧС, поэтому просто ждала. Когда от начальника поступила информация о том, что нужны люди, я сразу же, не задумываясь, написала, что готова и буду. Я собралась за 15 минут и уже через 20 минут была в отряде, собирала оборудование и готовилась к выезду в зону ЧС», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».

Семак рассказала, что во время разбора завалов сменила два комплекта боевой одежды пожарного. На месте работали кинологи с собаками.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

26-летняя Семак является добровольцем пожарно-спасательного центра 245-й пожарной части г. Кубинка.