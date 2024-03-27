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27 марта, 20:51

Регбистка «Славы» Семак помогала в разборе завалов «Крокус Сити Холла»

Алина Савинова
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Регбистка «Славы» Анастасия Семак, которая работает в поисково-спасательном отряде, рассказала, что приняла участие в разборе завалов после теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

«Я работала там два дня по 7 часов, нас вызывали в воскресенье и вторник. Работа предстояла сложная: разбор завалов и поиск пострадавших. Несколько раз работы останавливались из-за угрозы обрушения, площадь была просто огромная», — приводит слова Семак пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Также спорстменка отметила, что ей было психологически тяжело находиться на месте трагедии.

«Очень тяжелое состояние от увиденного. Посмотреть фотографии и видео — это одно дело, но когда ты оказываешься внутри — это совсем другое», — добавила она.

26-летняя Семак — доброволец пожарно-спасательного центра 245-й пожарной части г. Кубинка. За свою карьеру она выступала за «Спартак», ЦСП «Крылатское», «Торпедо», «Трудовые резервы» и сборную Москвы.

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