Регбисты сборной Новой Зеландии убрали с дороги внедорожник, который мешал проезду их автобуса

Сегодня, 08:47
Сборная Новой Зеландии по регби убрала с дороги автомобиль-внедорожник, мешавший проезду их автобуса.
Автобус с игроками направлялся на тренировку, но его проезду мешал внедорожник, неаккуратно припаркованный у дороги. Новозеландские регбисты вышли из автобуса и, взявшись за машину, приподняли ее и оттащили в сторону, чтобы она не мешала проезду. Вес автомобиля составляет около 2,5 т.
Ранее Новая Зеландия вышла в полуфинал Кубка мира. Команда в пятницу, 20 октября, сыграет со сборной Аргентины. Кубок мира по регби проходит во Франции.