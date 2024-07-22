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Регби

Сегодня, 18:10

Регбийный ЦСКА обыграл «Спартак» в первом московском дерби

ЦСКА обыграл «Спартак» — 41:19.
Фото пресс-служба РК ЦСКА
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Регбийные ЦСКА и «Спартак» впервые на федеральном уровне сыграли в матче высшей лиги. Победу одержали армейцы со счетом 41:19.

ЦСКА победил в год своего 10-летнего юбилея (клуб создан в июле 2014 года).

«Отрадно, что победа случилась в период празднования регби-клубом ЦСКА своего 10-летнего юбилея, — приводит слова президента РК ЦСКА Алексея Митрюшина пресс-служба клуба. - Прекрасный подарок нашим болельщикам и всему клубу от команды. Парни проявили себя на все сто, продемонстрировали армейский характер, вернулись в игру, перевернули ход матча. Видно было, как команда билась друг за друга и была нацелена на итоговый результат. Шла за великолепным дирижером — Дмитрием Перовым — на поле, неуклонно следовала указаниям с бровки главного тренера Иустина Петрушки, ну а железный Андрей Гарбузов успел сегодня поруководить игрой и на поле, и с бровки! В секторах заполненного стадиона было абсолютное счастье. Во всяком случае, у тех, кто был облачен в красно-синие цвета. Именно для них — для самых лучших болельщиков в мире — мы играем и устраиваем такие регбийные праздники!»

Григорий Дрозд и Анна Чичерова.
Фото пресс-служба РК ЦСКА

Встреча прошла в олимпийском комплексе «Лужники». Первый символический удар по мячу сделали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Анна Чичерова и чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

регби
Анна Чичерова
Григорий Дрозд
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