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Регби

Сегодня, 17:02

В чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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На высшем совете Федерации регби России был обсужден вопрос изменения лимита на легионеров со следующего сезона чемпионата России по регби.

«Клубы не раз выражали желание увеличить лимит легионеров до шести регбистов. Учитывая следующий длинный сезон, возможную травматичность, повышенное количество матчей, мы предлагаем увеличить количество легионеров в заявке до шести», — приводит слова спортивного директора ФРР Сергея Маркова «РБ Спорт».

Таким образом, в сезоне-2023/24 одновременно на поле в матчах чемпионата России по регби смогут присутствовать пять легионеров. Шесть человек смогут быть в заявке команды на сезон.

В сезоне-2022/23 лимит на легионеров позволяет находиться лишь четырем иностранным регбистам одновременно на поле.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-pari-chempionate-rossii-smyagchat-limit-na-legionerov/
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