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Сегодня, 13:47

Юрий Кушнарев вошел в тренерский штаб сборной России по регби

Анна Горшкова
Корреспондент
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Юрий Кушнарев вошел в тренерский штаб сборной России по регби, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

37-летний специалист является рекордсменом национальной команды по количеству набранных очков (795). В ноябре 2021 года Кушнарев завершил карьеру в сборной, за которую сыграл 120 матчей. В составе сборной России он принимал участие в двух Кубках мира (2011, 2019).

В декабре 2021 года регбийный клуб ЦСКА объявил о назначении специалиста главным тренером, однако в начале 2022 года было объявлено о кадровых перестановках и главным тренером стал Джон Молвихилл, а Кушнарев стал тренером веера.

Сборная России по регби
Юрий Кушнарев
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