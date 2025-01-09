Журова полагает, что регбийный «Глостер» запретил флаг России после жалобы украинца

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение английского регбийного клуба «Глостер» запретить игроку команды Кириллу Готовцеву наносить российский флаг на форму.

Ранее в клубе заявили, что данное решение было принято после жалобы одного из болельщиков в соцсетях.

«Понятно, что клубу мы не можем диктовать политику. Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает. Но история выглядит странно: на пике конфликта они этого не сделали, а сейчас это уже выглядит бессмысленно. Возможно, в свое время просто не отследили», — приводит ТАСС слова Журовой.

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. До этого в России он играл за «Красный Яр». Нападающий представлял сборную страны на чемпионате мира в Японии в 2019-м.