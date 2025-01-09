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Регби

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Журова полагает, что регбийный «Глостер» запретил флаг России после жалобы украинца

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение английского регбийного клуба «Глостер» запретить игроку команды Кириллу Готовцеву наносить российский флаг на форму.

Ранее в клубе заявили, что данное решение было принято после жалобы одного из болельщиков в соцсетях.

«Понятно, что клубу мы не можем диктовать политику. Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает. Но история выглядит странно: на пике конфликта они этого не сделали, а сейчас это уже выглядит бессмысленно. Возможно, в свое время просто не отследили», — приводит ТАСС слова Журовой.

Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года. До этого в России он играл за «Красный Яр». Нападающий представлял сборную страны на чемпионате мира в Японии в 2019-м.

Источник: ТАСС
регби
Светлана Журова
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