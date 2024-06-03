«Хотели провести частную беседу в уединенном месте». Как звезду спорта наказали за интим в туалете

Капитан сборной Новой Зеландии по регби едва не разрушил свою карьеру из-за запретной страсти к девушке-боксеру.

В прошлом году Аарон Смит завоевал вместе со сборной Новой Зеландии свою третью медаль Кубка мира по регби и завершил международную карьеру. Этот спортсмен, маори по национальности, на протяжении более десяти лет был душой «олл блэк» — одной из сильнейших команд планеты. Он провел за сборную более 120 матчей и в большинстве из них выступал в роли «заводилы» в ритуальном устрашающем танце хака — вел церемонию, выкрикивая текст. Тем удивительнее, что многим этот игрок запомнился не благодаря спортивным успехам и «командной химии», а из-за дикого сексуального скандала, разразившегося осенью 2016 года.

Ритмичные постукивания

17 сентября 2016-го сборная Новой Зеландии возвращалась в Окленд после матча против команды ЮАР в рамках The Rugby Championship (турнира четырех наций). Та встреча проходила в Крайстчерче, крупнейшем городе южного острова, и завершилась победой «олл блэк» со счетом 41:13. В ожидании самолета игроки находились в зоне фудкорта в аэропорту. Регби в Стране киви — культовый вид спорта, и, конечно, атлетичные парни в тренировочных костюмах с логотипом национальной федерации привлекали к себе внимание других пассажиров. Так супружеская пара, направлявшаяся с сыном-колясочником в туалет для инвалидов, заметила, что это помещение успел занять один из регбистов.

Нюанс заключался в том, что за несколько секунд до спортсмена в ту же самую гигиеническую комнату, совмещенную с душем, зашла молодая привлекательная брюнетка. Звезда регби и женщина находились в туалете около 10 минут, причем из-за двери слышались «ритмичные постукивания». «Судя по шумам, доносившимся из туалета, не было абсолютно никаких сомнений в том, что пара там делает», — рассказывал потом свидетель.

Затем игрок «олл блэк» вернулся к своим товарищам доедать бутерброд, а дама освободила помещение через 30 секунд и направилась в другую сторону. Озадаченные супруги поискали фото в соцсетях и выяснили, что они видели Аарона Смита, но не с его официальной девушкой Тиган Войкович, а с другой, неизвестной любовницей. Отец семейства нашел случившееся забавным и не собирался придавать историю огласке, однако его жена оказалась категорически против.

Свидетельница «туалетного свидания» заявила, что считает поведение Смита оскорбительным. Высокооплачиваемый спортсмен не только пренебрег своей обязанностью подавать пример другим людям, но и учинил развратные действия в публичном месте, находясь в форме национальной команды, да еще в помещении, предназначенном для маломобильных граждан. В общем, случившееся стало достоянием СМИ и в новозеландском регби грянул скандал. На фоне разборок с семьей Войкович Аарону пришлось просить руководство сборной отпустить его домой — играть в такой ситуации Смит просто не мог.

Фото Global Look Press

Кандидат в олимпийскую сборную

Пока в СМИ и на ток-шоу полыхали дискуссии о том, является ли инцидент в аэропорту Крайстчерча личным делом неженатого спортсмена или игрок сборной обязан «стойко отражать атаки фанаток, которые сами вешаются на шею звездным спортсменам», адвокаты Смита собрали пресс-конференцию. «Я совершил огромную ошибку, — заявил на ней Аарон. — Прежде всего, я хотел бы принести огромные извинения моей девушке Тиган, ее семье, а также моим родным. Я совершил неприемлемые действия, но все равно прошу уважать мою личную жизнь».

Тем временем в обсуждении адюльтера принял участие даже премьер-министр страны Джон Ки, заявивший, что «Смит подвел себя и команду, поскольку является неотъемлемой частью «олл блэк», и теперь молодые новозеландцы чувствуют разочарование в людях, на которых они хотели равняться».

Дело принимало скверный оборот, и тогда адвокаты регбиста вывели на сцену вторую участницу «туалетного скандала» — 28-летнюю юристку Бриджит Мортон, заявившую, что никакого секса между ней и спортсменом в аэропорту не было и она просто хотела провести со своим давним знакомым «частную беседу в уединенном месте».

Мортон была тесно связана со спортом — она серьезно занималась боксом и весной 2016-го претендовала на олимпийскую лицензию в Рио. Правда, параллельно разносторонняя девушка пыталась сделать карьеру как модель нижнего белья, а также снялась в клипе группы Smash Proof «Till I Say So». Роман с регбистом она закрутила после знакомства в фитнес-клубе, где оба поддерживали форму. «Я уважаю Аарона как спортсмена и не считаю уместным публично обсуждать его личную жизнь или мою дружбу с ним, — заявила Бриджит на фоне скандала. — Моя связь с Аароном уже в прошлом. А ранее она всегда была по обоюдному согласию. У меня нет жалоб на его поведение».

Минута славы

Вроде бы никаких оснований наказывать Смита не было, и скандал постепенно стихал. Однако через полгода Мортон внезапно решила подлить масла в огонь, аннулировав свои предыдущие показания. По словам боксерши, регбист умолял не разрушать его карьеру и предлагал денег в обмен на ложные свидетельства. На самом деле Бриджит и Аарон начали встречаться задолго до того, как спортсмен закрутил с Тиган Войкович. «Они изобразили меня как абсолютную шлюху, которая набросилась на парня в аэропорту и навязала ему себя», — жаловалась женщина.

В качестве доказательств юристка привела скриншоты переписки в мессенджерах, где Смит заваливал ее непристойными предложениями о сексе в общественных местах и «на удачу» перед важными матчами. В аэропорту в Крайстчерче регбист умолял любовницу о «туалетном перепихе», но с соблюдением мер конспирации. Ведь вокруг были другие игроки «олл блэк». Красотка дала себя уговорить, но потом это обернулось для нее кошмаром. От нее отвернулись многие знакомые, тренировочный зал аннулировал ее абонемент, и возникли сложности на основной работе.

Тиган Войкович и Аарон Смит. Фото Соцсети

В итоге месть Бриджит удалась. Федерация регби Новой Зеландии возобновила расследование, и, поскольку ложные показания игрока были налицо, Смиту вкатили дисквалификацию. Правда, всего на один матч. Параллельно был нанят психолог, который помог регбисту выбраться из психологической ямы. Потом Аарон говорил, что этот случай сыграл в его жизнь роль «лежачего полицейского» — заставил притормозить, переосмыслить свою жизнь и «вырваться из порочного круга». Самое удивительное, что Тиган Войкович простила парню измену.

Смит вернулся в сборную и сыграл еще на двух Кубках мира. В 2019 году у них с Тиган родился сын, а в 2021 году пара официально стала мужем и женой. Войкович часто посещает матчи мужа и отправилась с ним в Японию, когда игрок под занавес карьеры решил заработать в другой лиге. А вот что стало дальше с Бриджит Мортон — неизвестно. После скандала со СМИ она больше не общалась и на спортивном горизонте не появлялась. Возможно, она оказалась единственной пострадавшей в этой истории. Но тоже поймала свою минуту славы, хоть очень своеобразной.