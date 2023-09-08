Мужская игра без симуляции и нырков — ее стоит оценить. Стартует Кубок мира по регби

На этот турнир ходят столько же людей, как и на чемпионат мира по футболу.

Хулиганская игра для джентльменов в России никогда не была национальным видом спорта, хотя наша сборная дважды пробивалась на Кубок мира и даже достойно там выступала. Но в мире с регбийным мундиалем может сравниться по масштабу и популярности разве что с чемпионат мира по футболу, Олимпиада и Кубок мира по крикету (он стартует в октябре в Индии и наверняка привлечет миллиардную аудиторию). Почему его стоит посмотреть?

Рекордная аудитория

Потому что это одно из немногих мероприятий в мире спорта, сравнимое по масштабам и дающее почувствовать атмосферу футбольного чемпионата мира. На матчи регбийного Кубка мира ходят в среднем 50 тысяч человек — это почти столько же, сколько на футбольный аналог.

Регби своей популярностью охватывает все Британское Содружество, Францию, Италию, Аргентину, Океанию, с недавних пор — и Японию. Предыдущий Кубок мира в Японии, несмотря на неудобный часовой пояс, смотрели 857 миллионов людей по всему миру, были побиты сразу несколько рекордов аудитории в Европе, Азии и Африке. Предстоящий 10-й Кубок мира, стартующий в Париже, обещает быть еще более массовым праздником.

Пиво, вечерний прайм-тайм, мужская игра без симуляций и притворства — прекрасная альтернатива, когда в кино и по телевизору смотреть нечего, а большого спортивного соревнования, Евро-2024, ждать еще почти год.

Танец «хака» от игроков сборной Новой Зеландии. Фото Global Look Press

Кто участвует?

Турнир пройдет в девяти городах Франции (Париж, Марсель, Лион, Тулуза, Бордо, Сент-Этьен, Ницца, Нант, Вильнев-д'Аск) с 8 сентября по 28 октября. Длительный срок проведения связан по большей части в связи с недельными паузами между стадиями плей-офф.

В турнире участвуют 20 сборных, разделенных на четыре группы по пять команд.

Группа А: Новая Зеландия, Франция, Италия, Уругвай, Намибия

Группа В: ЮАР, Ирландия (объединенная сборная Республики Ирландия и Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства), Шотландия, Тонга, Румыния

Группа С: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия

Группа D: Англия, Япония, Аргентина, Самоа, Чили (дебют на турнире)

Полностью расписание можно посмотреть здесь.

Россия была представлена в квалификации и имела к моменту отстранения две победы и пять поражений, практически лишившись шансов на отбор. В 2019-м «русские медведи» пробились в финальную часть благодаря дисквалификации соперников из-за нарушения правил натурализации — но уступили во всех матчах. Единственный успех — один балл на Кубке мира-2011 благодаря поражению от США с разницей 7 очков и меньше.

Тут надо упомянуть правила — в каждой группе команда сыграет по четыре матча, за победу дается 4 очка, за ничью — 2, за поражение — 0. Но есть бонусные очки. Одно за поражение в 7 очков и меньше — столько стоит один занос мяча в зачетную зону (попытка) плюс реализация удара после него. Также бонус можно получить за 4 попытки в матче. То есть, если команда проиграла, к примеру, 20:27, она все равно может заработать два балла в таблице. В 1/4 финала выйдут по две сборные из каждой группы.

Набрать очки в регби можно четырьмя способами — занести мяч (5), реализацией — это удар с точки после заноса (2), отдельно он не существует, штрафной (3) и дроп-гол или удар по воротам с игры (3).

Игроки сборных Англии и Ирландии по регби. Фото Global Look Press

Открытие

Вечером в пятницу (22:15 мск) состоится матч открытия, и роскошнее вывески придумать нельзя: Франция — Новая Зеландия. «Синие» никогда не выигрывали Кубок мира, но трижды выступали в финалах. Омоложенная сборная тренера Фабьена Гальтье, напоминающего актеров старых французских фильмов, стремится убрать в прошлое это проклятье. Надежды на эту сборную — словно на футбольную Дешама на футбольном ЧМ-2018.

Новая Зеландия, наоборот, один из традиционных фаворитов Кубка мира — но полторы недели назад она потерпела чувствительное и разгромное поражение от ЮАР 7:35. Чем посеяла серьезные сомнения в своей несокрушимости. Что точно останется непоколебимым — традиционный танец новозеландцев хака перед началом игры. Так что, если захотите посмотреть его — включайте трансляцию за несколько минут до начала. В России официальных бродкастеров нет, однако найти трансляции на профильных сайтах и группах о регби ВКонтакте не составит труда. Кстати, аборигенские танцы исполняют и другие сборные Океании — Фиджи, Тонга, Самоа, просто новозеландский самый распиаренный.

Красиво и то, что обе участницы матча открытия считаются основными фаворитами турнира. Возможно, мы увидим репетицию финала — но на титул претендуют и Ирландия с ЮАР из соседней группы, и Англия, и даже Аргентина, которая может показать, что она не только страна Месси. Поболеть можно и за соседей из Грузии, и даже Намибию, где играет представитель чемпионата России Диван Россоу, и за маленькие океанические островные государства. Что точно предоставляет Кубок мира — так это свободу выбора на любой вкус. И вас затянет, правда.