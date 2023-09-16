«Самый гнилой гимн в истории». Организаторы КМ по регби разозлили патриотов

Выступление детских хоров в шоу накануне матчей подняло волну недовольства.

Организаторы Кубка (чемпионата) мира по регби, который проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября, решили внести изменения в церемонию начала поединков, запланированную перед стартом турнира. Предполагалось, что гимны стран-участниц накануне матчей будут исполнять школьные хоры. Однако после первых же выступлений выяснилось: интерпретация национальных произведений, детские голоса и полифония сбивают с толку не только регбистов, но и болельщиков. Соцсети наполнились гневными комментариями, и в результате оргкомитет был вынужден срочно искать возможности вернуться к традиционным версиям гимнов, которые не задевали бы чувств патриотично настроенных граждан.

Выступление обернулось фиаско

Как обычно — хотели как лучше, а получилось... Руководствуясь благими намерениями, организаторы Кубка мира выбрали для исполнения гимнов 26 детских хоров — ради инклюзивности в них специально отбирали выходцев из самых разных стран. Поначалу планировалось единовременно выводить на арену до 300 юных певцов, что позволило бы вовлечь в проект более 7 тысяч детей. Однако затем численность каждого хора по соображениям безопасности сократили до 170 певцов. А из девяти арен решили задействовать только самые крупные — «Стад де Франс» в Париже и «Велодром» в Марселе — на остальных вместе живого выступления хора транслируются его записи. Но и этого оказалось достаточно для громкого скандала.

«Марсельеза» в Париже на матче открытия между сборными Франции и Новой Зеландии (который закончился со счетом 27:13 в пользу хозяев) в интерпретации коллектива «Melee des Choeurs» из Тулузы вызвала категорическое неприятие у миллионов людей. Необычную трактовку французского гимна сочли «неуместной и дисгармоничной». «Это самая гнилая «Марсельеза» в истории», — написал в соцсетях бывший французский теннисист Жюльен Беннето. «Гимны удивили и сбили с толку болельщиков, привыкших к другим версиями этих произведений. Мы внимательно относимся к негативным отзывам», — признал глава оргкомитета «Франция-2023» Жак Ривоаль.

«Мы хотим свалить вину на школьников, но проблема исходит от организаторов чемпионата, — отреагировали на ситуацию руководители хора. — Ребята репетировали неделями, мечтали о том, как будут петь на глазах у всего мира, но это выступление обернулось фиаско. Дети не настаивали на оригинальном варианте «Марсельезы» — это инициатива организаторов, которые не учли, что в сопровождении 80 тысяч голосов, которые будут петь в другом стиле, на стадионе возникнет какофония. И многие граждане Франции могут в результате почувствовать себя неловко и даже решить, что их оскорбили».

Компромиссное решение

Проблема в том, что страстное пение государственного гимна перед матчем в регби — важная составляющая настроя на поединок для многих команд. И устраивать в этот момент творческие эксперименты — очень плохая идея. Жертвами исполнительской оригинальности на старте Кубка мира оказались не только французы. «Разве мы не можем нормально петь гимны, пожалуйста? Нельзя портить игрокам это уникальный момент!», — написал в соцсетях бывший итальянский регбист Мирко Бергамеско после «безвкусного исполнения» «Фрателли д'Италия» перед матчем с Намибией (52:8). По его словам, услышанное на стадионе в Сент-Этьене совершенно не похоже на привычный гимн и не отражает торжественность и эмоции, связанные с этим произведением.

«Гимны были ужасны! — заявил бывший капитан сборной Ирландии Брайан О'Дрисколл после матча с Румынией в Бордо (82:8). — От этого исполнения игроки чувствуют, будто их режут без ножа, и не имеют возможности вмешаться, чтобы исправить ситуацию». Англичане, послушав «Боже, храни короля» в Марселе перед поединком с аргентинцами (27:10), заявили, что эта интерпретация является слишком творческой и «убивает весь ажиотаж» перед матчем, лишая публику возможности подпевать исполнителям вместе с игроками. В общем, под напором критики Федерация регби Франции и министр спорта страны были вынуждены пойти на попятную.

По словам представителей оргкомитета, отныне будут использовать «более классические версии гимнов», а детские голоса из «Melee des Choeurs» усилят «инструментальными элементами». «После первых матчей стало понятно, что гимны удивляли и тревожили наших болельщиков, — констатировал Жак Ривоаль. — Это были не те версии, которые они привыкли слышать. Ради того, чтобы снизить накал в отношении темы, которая является очень деликатной, мы занялись доработкой предложенных версий и созданием их упрощенных вариантов без полифонии. При этом сохранятся голоса детей, но будет меньше неканонических отрезков, которые вызывают возмущение слушателей».

Максимальная бдительность

Организаторы различных соревнований часто стараются проявить оригинальность, отказываясь от банальной трансляции записи гимнов в пользу живого исполнения. И это время от времени приводит к различным казусам. В соцсетях можно найти множество записей неловких моментов, когда исполнители забывают слова, не попадают в ноты или используют слишком оригинальные версии гимна. Порой некоторые патриотичные граждане чувствуют себя оскорбленными слишком вольной интерпретацией произведения (например — в современных музыкальных жанрах). Все это требует от оргкомитета максимальной бдительности, которой на Кубке мира по регби, увы, не проявили.

Что касается спортивной части турнира во Франции, то по традиции интрига на нем будет раскручиваться долго и неспешно. За первую неделю не все сборные-участницы успели даже провести по одному матчу. Самым неожиданным результатом можно признать крупное поражение Новой Зеландии от французов в матче открытия. Однако All Blacks уже успели частично реабилитироваться, разгромив Намибию (71:3). Теоретически новозеландцы спокойно могут выйти в плей-офф и со второго места в группе, так что никакой трагедии пока не намечается. Хотя Италия 29 сентября, конечно, попытается дать бой титулованным островитянам, которые по традиции используют для настроя на матч совсем не национальный гимн, а танец аборигенов — хаку.