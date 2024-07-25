Подарок на 10-летний юбилей: регби-клуб ЦСКА обыграл «Спартак»

Знаменательную дату армейцы отметили успехом в столичном дерби.

В июле регби-клубу ЦСКА исполнилось 10 лет. И лучшим подарком болельщикам красно-синих стала победа над принципиальным соперником, «Спартаком», в матче PARI Высшей лиги со счетом 41:19. Дерби впервые состоялось на федеральном уровне. Зрелищное противостояние прошло при полных трибунах в олимпийском комплексе «Лужники». Открыл игру первым ударом по мячу тандем звездных гостей — олимпийская чемпионка по легкой атлетике, майор ВС России Анна Чичерова и чемпион мира по боксу, спортивный комментатор Григорий Дрозд.

Первый символический удар перед началом матча по мячу сделали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Анна Чичерова (справа) и чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. Фото Владимир Лодяков

В первом тайме команды присматривались друг к другу, поэтому с разницей в несколько минут в дебюте встречи обменялись попытками. Открыл счет точным штрафным ударом игрок ЦСКА Никита Шипулин (3:0), увеличил преимущество армейцев нападающий Илья Гусев, который занес первую попытку в дерби (8:0). Спустя пять минут красно-белые ответили своей попыткой и совершили точную реализацию (8:7). По ходу первой половины, прошедшей в равной борьбе, соперники еще несколько раз обменялись результативными действиями.

Исход встречи решил второй тайм, который блестяще провели красно-синие. ЦСКА полностью забрал инициативу после перерыва и занес аж три попытки. Сначала хет-трик оформил все тот же Гусев (20:19), затем вновь отличился Шипулин (30:19), а Сергей Чеботарев еще более увеличил преимущество своей команды (38:19). После такого напора и слаженных действий со стороны ЦСКА красно-белые не сумели вернуться в игру вплоть до финального свистка.

«Отрадно, что победа случилась в период празднования регби-клубом ЦСКА своего 10-летнего юбилея! — сказал президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин. — Прекрасный подарок нашим болельщикам и всему клубу. Парни проявили себя на все сто, продемонстрировали армейский характер, вернулись в игру, перевернули ход матча. Чувствовалось, как команда билась друг за друга и была нацелена на итоговый результат. Шла за великолепным дирижером — Дмитрием Перовым — на поле, неуклонно следовала указаниям с бровки главного тренера Иустина Петрушки, ну а железный Андрей Гарбузов успел поруководить игрой и на поле, и с бровки!

В секторах заполненного стадиона царило абсолютное счастье. Во всяком случае, у тех, кто был облачен в красно-синие цвета. Именно для них — для самых лучших болельщиков в мире — мы играем и устраиваем такие регбийные праздники».

РК ЦСКА одержал победу в московском дерби над РК «Спартак». Фото Владимир Лодяков

Отметим, что с 2014 года РК ЦСКА внес много ярких новаторских идей и проектов в российское регби. Сейчас работу клуба можно разделить на несколько ключевых направлений: популяризация и развитие регби в России через массовый и любительский спорт, детский спорт, профессиональные и молодежные команды, военное регби.

За эти годы сформирована сильная женская команда ЦСКА, которая является трехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России. В 2021 году девушки взяли Кубок европейских чемпионов, став сильнейшим коллективом континента. На протяжении последних нескольких лет ЖРК ЦСКА является базовым клубом для сборной, которую возглавляет тренерский штаб ЖРК ЦСКА. Мужская команда ЦСКА в 2019 году, будучи дебютантом высшей лиги, стала абсолютным победителем как в олимпийском регби-7, так и в классическом, получив право участвовать в чемпионате России по регби. В июне 2022 года в очном противостоянии с московской «Славой» армейцы закрепили за собой статус сильнейшей регбийной команды столицы в сезоне-2021/22.

Команды РК ЦСКА и РК «Спартак» впервые на федеральном уровне встретились в рамках PARI Высшей лиги по регби. Фото Владимир Лодяков

РК ЦСКА совместно с Федерацией регби России активно подходит к развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации и инициировал включение регби-7 в программу соревнований под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Благодаря этой эффективной работе в регби сейчас играет более 150 команд из 42 регионов. Ежегодно проводятся чемпионат и Кубок Вооруженных сил, чемпионат Росгвардии, Кубок главнокомандующего ВМФ РФ, Кубок МЧС, чемпионат МВД и другие значимые турниры. В августе 2023 года в Москве впервые состоялись международные соревнования по регби-7 среди военнослужащих под эгидой CISM — победителем стала сборная команда Вооруженных сил России.

Но вернемся к матчу с красно-белыми. В свой десятилетний юбилей регби-клуб ЦСКА одержал важную победу над принципиальным соперником и сохранил за собой третье место в турнирной таблице с тремя победами в четырех матчах, имея в запасе еще три игры. «Спартак» же с одной победой в четырех встречах располагается на шестой строчке.