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Скандалы

Сегодня, 15:30

Игроки сборной Франции могут сесть в тюрьму. Их обвиняют в групповом изнасиловании 40-летней женщины

Двух французских регбистов обвинили в изнасиловании женщины в Аргентине
Отдел спорта «СЭ»
Французский регбист Оскар Жегу.
Оскар Жегу.
Фото AFP
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Поездка на выставочные матчи в Южную Америку обернулась большими проблемами для юных французских регбистов Оскара Жегу и Уго Ораду.

Два дебютанта сборной Франции по регби сегодня предстали перед судом аргентинского города Медоса по обвинению в групповом изнасиловании. 20-летний Уго Ораду и 21-летний Оскар Жегу задержаны после заявления 39-летней аргентинки, с которой регбисты провели ночь после тестового матча со аргентинцами в рамках южноамериканского турне французской команды. Игра, состоявшаяся 6 июля, закончилась победой синих со счетом 28:13. Оба фигуранта уголовного дела выходили на поле в стартовом составе, а после завершения поединка решили развлечься. Сами спортсмены уверяют, что все происходило по обоюдному согласию, но заявительница с такой формулировкой категорически не согласна.

Была на грани смерти

После бурной ночи с местной жительницей в отеле Ораду и Жегу вместе со сборной Франции отправились с Буэнос-Айрес, где в субботу французов ждет еще один матч с аргентинцами. Однако после открытия уголовного дела полиция задержала регбистов и вернула их Мендосу, которая находится в 1100 км от столицы в предгорьях Анд. «На данный момент обвинение заключается в сексуальном насилии, но есть большая вероятность, что в деле могут появиться и другие пункты», — сообщила адвокат заявительницы Наташа Романо. Предполагаемая жертва, женщина 39 лет, была госпитализирована в четверг с диагнозом «гипотимия» и «декомпенсация поведения». Оба заболевания относятся к сфере психологии и вызваны моральным потрясением, которое жительница Мендосы испытала в ходе интимного общения со спортсменами.

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Уго Ораду — сын известного игрока сборной Франции Давида Ораду — только начинает карьеру во взрослом регби, и стартовый матч аргентинского турне был для него первым за национальную команду. Оскар Жегу тоже еще совсем недавно защищал цвета юниорской сборной, а в главную команду страны впервые приглашен перед поездкой в Аргентину. Оба юноши не отрицают, что в ночь после игры имели сексуальные контакты с местной женщиной, которая годится им в матери, однако «решительно отрицают любую форму насилия после вечеринки». Адвокат регбистов Рафаэль Кунео Либаронан заявляет, что в деле есть несколько неопровержимых улик, подтверждающих правоту французов. В частности, женщина добровольно вышла вместе с регбистами из ночного клуба, села с ними в такси, поднялась в номер Уго и еще ждала, пока ее кавалер найдет ключ.

Однако адвокат женщины говорит, что криминальные действия начались в тот момент, когда регбист и его ночная подруга покинули зону действия камер наблюдения. «Мужчина схватил мою клиентку, повалил ее на кровать, начал раздевать и жестоко избивать кулаками, — поведала Наташа Романо. — Гематома видна на лице жертвы даже через несколько дней после случившегося. Кроме того, женщину душили с такой силой, что она была на грани смерти. Примерно через час после начала этой пытки в номер вошел второй мужчина по имени Оскар, продолжив избиения и акты сексуального насилия. Жертва пыталась сбежать не менее пяти раз, но Уго неизменно ее останавливал и возвращал обратно». В зависимости о того, как суд трактует данные действия, французским регбистам за групповое изнасилование с отягчающими грозит до 20 лет тюрьмы.

Французский регбист Уго Ораду.
Уго Ораду.
Фото AFP

Посттравматическое расстройство

Регбисты были помещены под стражу еще 8 июля, после чего история всплыла в СМИ, что стало для пострадавшей женщины дополнительной травмой. «Она была очень расстроена, находилась в состоянии сильнейшего шока, упала в обморок и была госпитализирована, — рассказывала адвокат. — Обследование выявило серьезные психологическое проблемы. Возможно, речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве. Ожидается, что моя клиентка проведет в госпитале до 48 часов, страдая от «общей декомпенсации организма в результате серьезных жизненных потрясений».

По словам прокурора Мендосы, «показания заявительницы были довольно полными и подробными и на данный момент соответствуют выводам судебно-медицинской экспертизы». Президент Французской федерации регби Флориан Грилл, который встретился с двумя игроками в следственном изоляторе Буэнос-Айреса, надеется, что «правосудие будет осуществлено быстро и приговор окажется справедливым». Тот факт, что подозреваемые являются иностранцами, навряд ли что-то меняет. Хотя в случае вынесения обвинительного вердикта французская сторона теоретически может предложить обменять спортсменов на аргентинских граждан, осужденных во Франции. Однако на бюрократию уйдет немало времени.

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что, если обвинения подтвердятся, то случившееся будет квалифицировано как «огромное злодеяние». Игроки точно не примут участия в оставшихся матчах традиционного южноамериканского турне, в которое сборная Франции обычно отправляется на следующий год после Кубка мира. Дальнейшая карьера регбистов, в том числе на клубном уровне, под большим вопросом. Даже если они получат условные сроки, серьезные команды навряд ли согласятся видеть таких персонажей в своих составах. Вероятность оговора со стороны женщины тоже, конечно, есть. И сейчас дама, видимо, будет требовать с регбистов деньги. Но в том, что юные звезды попали в такую ситуацию в чужой стране вдали от дома, они должны винить только себя.

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