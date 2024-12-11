«Расследуемые факты не являются преступлением». Звезд французского спорта оправдали по делу об изнасиловании

Уголовное дело против 21-летних регбистов сборной Франции Уго Ораду и Оскара Жегу закрыто из-за недостатка доказательств.

Аргентинский суд снял обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами с двух регбистов сборной Франции. 21-летним игрокам Уго Ораду и Оскару Жегу грозило до 20 лет тюрьмы после того, как во время турне по Южной Америке в июле нынешнего года они неудачно развлеклись с жительницей города Мендоса, что в 1100 километрах западнее Буэнос-Айреса.

39-летняя женщина обвинила юных спортсменов в том, что те вступили с ней в интимную связь, воспользовавшись беспомощным состоянием несчастной, и при этом еще избивали свою партнершу. Регбисты сначала были задержаны, а затем отпущены под залог и даже смогли вернуться во Францию. Теперь их адвокаты доказали, что имел место оговор — секс в гостиничном номере произошел по обоюдному согласию, а никаких страданий истица поначалу не испытывала. Достаточно редкий в подобных делах оправдательный вердикт позволит Ораду и Жегу исправить пошатнувшуюся репутацию и сконцентрироваться на спортивной карьере.

Вид на уголовный суд Мендосы перед совещательным слушанием по делу французских регбистов Уго Аураду и Оскара Джегу. Фото AFP

Декомпенсация поведения

Громкое дело началось в июле, когда 39-летняя аргентинка подала жалобу в полицию, утверждая, что регбисты избивали, душили и неоднократно насиловали ее в своем гостиничном номере в Мендосе. Инцидент произошел в ночь на 7 июля после тестового матча с аргентинцами в рамках южноамериканского турне французской команды (игра закончилась победой синих со счетом 28:13). Оба фигуранта уголовного дела были дебютантами сборной — они выходили на поле в стартовом составе, а после завершения поединка решили развлечься вместе с другими игроками. Парни познакомились с местной жительницей во время алкогольной вечеринки на злачной улице Paseo Aristides, а затем отвезли пьяную женщину в свой отель, где по очереди занимались ней сексом. Однако описание обстоятельств этого «общения» во время слушаний в суде расходились кардинально.

Так адвокаты истицы заявляли, что женщина в ходе близости со спортсменами получила физические и моральные травмы, в результате которых была госпитализирована с диагнозом «гипотимия» и «декомпенсация поведения». «Мужчина схватил мою клиентку, повалил ее на кровать, начал раздевать и жестоко избивать кулаками, — говорила представительница пострадавшей. — Гематома была видна на лице жертвы даже через несколько дней после случившегося. Кроме того, женщину душили с такой силой, что она оказалась на грани смерти. Примерно через час после начала этой пытки в номер вошел второй мужчина по имени Оскар, продолжив избиения и акты сексуального насилия. Жертва пыталась сбежать не менее пяти раз, но ее неизменно останавливали и возвращали обратно».

Адвокат регбистов Рафаэль Кунео Либаронан при этом отрицал «любую форму насилия». По его словам, в деле имеются несколько неопровержимых улик, подтверждающих правоту французов. В частности, женщина добровольно вышла вместе с регбистами из бара, села с ними в такси, поднялась в номер Ораду и еще ждала, пока ее спутник найдет ключ. Но самое главное — защите удалось отыскать записи голосовых сообщений в WhatsApp, которые истица отправляла своей подруге. В них женщина хвасталась бурной ночью в объятиях молодых мускулистых парней и совсем не казалась подавленной. Это дало суду основания предположить, что план обвинить регбистов в изнасиловании возник у аргентинки только, когда она поняла, что со спортсменов можно срубить хорошие деньги.

Скандальная вечеринка

Любые несоответствия в показаниях истицы ее защита объясняла последствиями «шока и сильного стресса», который женщина якобы испытала в номере отеля. «Она была очень расстроена, находилась в состоянии сильнейшего шока, упала в обморок и была госпитализирована», — рассказывала адвокат. В рамках расследования дама прошла медицинское обследование, во время которого у нее была обнаружена кровоточащая рана и другие травмы, которые могли быть связаны с избиениями со стороны регбистов. Однако суд отклонил этот аргумент, заявив, что «расследуемые факты не являются преступлением». При этом истец еще может обжаловать оправдательный вердикт.

Защита спортсменов заявила, что оправдание французов укрепило веру в систему правосудия. «Я думаю, это поворотный момент, — сказал адвокат Герман Хнатов. — Существует много ложных обвинений в сексуальных преступлениях и в гендерном насилии, многие из которых являются бездоказательными». Французская федерация регби также выразила свое «облегчение и удовлетворение» решением судьи. Функционеры заявили, что регбисты теперь могут вернуться в национальную сборную, «если это позволят их спортивные результаты». При этом федерация считает, что случившееся «является напоминанием о необходимости создания условий для ответственного и образцового поведения игроков». «Это решение знаменует собой признание невиновности игроков и должно завершить трудную пятимесячную историю. Спортсмены, их семьи, клубы и поклонники нашего вида спорта теперь смогут полностью сконцентрироваться на регби», — говорится в релизе федерации.

Французские регбисты Уго Аураду (слева), Оскар Джегу (второй справа) и их адвокат Рафаэль Кунео Либарона (в центре) перед вылетом во Францию. Фото AFP

Интересно, что в том злополучном турне в Южной Америке скандал с мнимым изнасилованием был не единственным. Защитника сборной Франции Мелвин Жамине оштрафовали и отстранили на 34 недели за расистскую выходку в социальных сетях. Некорректные высказывания 25-летний спортсмен допустил во время стрима после той самой алкогольной вечеринки на улице Paseo Aristides в Мендосе, где Ораду и Жегу «сняли» скандальную аргентинку. В пьяном состоянии Мелвин взялся комментировать акции в поддержку Палестины из-за событий в секторе Газа, пообещав «ударить головой первого араба, которого он встретит на улице». Протрезвев, регбист, с 2021 года отыгравший за национальную команду 20 матчей, удалил стрим, принес извинения и заявил, что он против расизма. Тем не менее в отношении него было заведено уголовное дело, а сборная объявила о его дисквалификации.