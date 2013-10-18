Бразилец Синока пробежал 245 км, не испугавшись кайманов, пираний и скорпионов

Бразилец Марсело Синока стал победителем, пожалуй, самого экстремального марафона в мире. За неделю участникам нужно было преодолеть 245 километров через джунгли по тропическим лесам. Спортсмены бежали с грузом по глубоким рекам, в которых водятся кайманы и пираньи, топким болотам и лесным чащам, сообщает "5 канал".

Запас продуктов и вещей первой необходимости каждый участник нес с собой. Завершить дистанцию удалось не всем. Десятки бегунов на этот раз пострадали от укусов скорпионов и тарантулов. Помощь им оказывали прямо на месте. На старт вышли 65 спортсменов из разных стран, и лишь 36 из них добрались до финиша.