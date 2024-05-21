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Допинг

Сегодня, 14:28

Бегун Никитин заявил, что его не беспокоят частые допинг-проверки

Алина Савинова
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Российский бегун Владимир Никитин считает прохождение допинг-контроля возможностью доказать, что он является чистым спортсменом.

«В этом году раз пять приходилось проходить допинг-контроль. И это не рекорд, бывало, что и по 17 раз за год меня проверяли. Я абсолютно спокойно отношусь к такому пристальному контролю. Это возможность доказать, что я являюсь абсолютно чистым спортсменом», — приводит ТАСС слова Никитина.

Во вторник, 21 мая, Никитин стал победителем командного чемпионата России-2024 в беге на 5 000 метров. Спортсмен показал результат 13 минут 32,77 секунды. По окончании забега Никитин покинул стадион в сопровождении инспектора допинг-контроля.

Источник: ТАСС
Владимир Никитин
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