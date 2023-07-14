Бегунья на 400 метров Миллер пропустила Кубок России из-за экзамена

Тренер чемпионки России в беге на 400 м Полины Миллер Надежда Клевцова заявила, что спортсменка не вышла на старт Кубка России из-за учебы.

«Полина не выступит на Кубке России по причине того, что только вчера у нее был последний выпускной экзамен в вузе. Она все сдала на отлично и уже прилетела в Москву. Откроем летний сезон на московском турнире «Путь к Олимпу», который пройдет 22 июля на стадионе «Салют-Гераклион», — приводит слова Клевцовой ТАСС.

Миллер училась на стоматолога в медицинском высшем учебном заведении, расположенном в Барнауле.

23-летняя спортсменка трижды становилась победительницей летнего чемпионата России в беге на 400 м (2020, 2021, 2022), также в 2019 году она выиграла юниорский чемпионат Европы на этой дистанции.