ДоброFon перечислит более 4 миллионов рублей на благотворительность по итогам Московского марафона

12 и 13 октября в центре Москвы прошел один из самых массовых забегов России, объединивший любителей бега из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего по центральным улицам Москвы пробежали свыше 30 тысяч участников, что стало рекордом соревнований.

Одним из спонсоров мероприятия выступила букмекерская компания FONBET. Компания учредила приз в 3 млн рублей за обновление рекорда России на дистанции 42,2 км. Победителем забега у мужчин стал марокканец Юннес Беннар со временем 2.13,40, а у женщин — Александра Морозова с результатом 2.30,35. Так как ни один из спортсменов не смог побить рекорд России, FONBET в рамках благотворительной программы ДоброFON направил денежные средства в фонд «Арифметика Добра», который помогает воспитанникам детских домов и детям-сиротам в социальной адаптации.

Забег ДоброFON.

В стартово-финишном городке работали зоны FONBET и ДоброFON, где любой желающий мог принять участие в благотворительных активностях. Так, за каждую минуту в планке компания отправляла в фонд 500 рублей, за сорванную ленту — 350 рублей, а за отбитую «пять» маскоту — 30 рублей, благодаря чему удалось собрать 1,5 млн рублей на добрые дела.

«Массовый спорт — одно из приоритетных направлений нашей компании, которое мы активно развиваем. Это уже четвертый забег в этом году, в котором мы принимаем участие, и мы не планируем останавливаться на достигнутом, ведь благодаря таким мероприятиям, как Московский марафон, вносится большой вклад в развитие и популяризацию здорового образа жизни», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Забег ДоброFON.

Благотворительная программа ДоброFON старается помочь тем, кто особенно нуждается во внимании, и сделать спорт доступным для каждого человека. В 2023 году компания пожертвовала на реализацию благотворительных инициатив 153 671 854 рубля — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

Ранее, в мае, при поддержке благотворительной программы ДоброFON прошел полумарафон «ЗаБег.РФ». По его итогам FONBET направил свыше 1 млн рублей в фонд помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Искорки добра».

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита